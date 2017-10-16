上周的《人生酒家》是崔始源兵役退伍後第一個綜藝，和同團的金希澈一起出鏡，真的爆了好多SJ的料啊XDD



比如SJ初期經常玩的兩大遊戲：比賽快速洗澡&向睡著的成員潑水！



快速洗澡的紀錄保持者是神童，一手洗髮、一手洗身，像跳舞一樣，13秒就完成了！ 不過始源描述遊戲時希澈始終一臉不屑，表示「最討厭就是這個遊戲！ 」果然是當年那個貓系的敏感希澈XDD





第二個遊戲是如果有成員在床以外的地方睡著了，就會被潑水，但不能發脾氣，要說「好清爽哦！ 」然後負責打掃乾淨XDD到底為什麼玩這種鬼遊戲啦~





不過最大的爆點還是——兩人不小心「說漏嘴」，透露SJ曾有兩名成員同時跟一名女藝人交往！！



申東燁問始源：「以前如果交往女友都會在成員間公開，但現在不這樣做了是嗎？ 」始源說：「以前有女友就會公開，但現在不一定要講。 但如果是同一領域的人，應該會先講出來。 」這時希澈補了一句：「因為可能會重疊（交往到同一人）。 」



此言一出，兩人都露出了意味深長的微笑！ 申東燁趕快追問：「看來有故事！ 」希澈突然對始源「大吼」：「你今天為什麼來啦！ 」XDD





希澈說：「我和始源沒有重疊過。 剛出道的時候有一次，很巧地重疊了。 那位女生也知道這兩人是同一團的，但還是跟兩個人交往。 」





始源還補充說：「不是分手之後交往另一成員，是同時劈腿兩個人。 」





MC們問是哪兩位成員時，希澈開啟了保護隊友模式：「我們只剩7個成員了，如果給提示就太明顯啦。 」



Yura問女方是不是已經出道的藝人，希澈很紳士地說：「是，但已經很久沒活動了。 」Yura表示：「說到這裡就足夠了。 」於是開始下一話題。



看到這段後，很多粉絲表示十分好奇那位女藝人是誰，究竟有什麼魅力可以同時吸引到兩位成員啊XDD







（圖源：《人生酒家》節目截圖，金希澈IG）

