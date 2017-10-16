《Running Man》反轉腦洞大開！「傻鹿」李光洙的逆襲之路韓星網 (2017-10-16 10:43)
Running Man
《Running Man》中的李光洙是怎樣的存在呢？在我們的印象里，他是戰鬥指數只比池錫辰厲害一點點的「長頸鹿」，是在「能力者」金鐘國面前毫無反擊能力的「小雞仔」，更是經常自作聰明有著傻萌氣質的大暖男，沒想到這樣的李光洙竟然逆襲了，耍的大家團團轉！！！
15日播出的《Running Man》中，成員們為了得到鱷魚箱子的免罰權而展開一場激烈的奔跑。「愛情的證人」環節中，全昭旻化身捕捉自稱是戀愛高手的戀愛警察，被訊問的對象就是劉在錫，這位所有成員心目中的「愛情專家」。李光洙更是奉他為「戀愛老師」，調侃「我的女朋友只是身體來見我，精神世界早就去見了劉在錫」。然而就是這樣的劉在錫站在全昭旻面前卻變得無比渺小，不停用情景劇迴避各種訊問的劉在錫引得全場爆笑不斷。
最後一個任務就是「檢測Race」，李光洙和助力人勝利時，李光洙可以指定兩人一起接受鱷魚箱子的懲罰，反之「助力人」若被找到，該成員則獲得豁免權，而提前OUT的成員則成為懲罰的候選人。
比賽一開始，普美大喊一聲「大發事件」，滿臉緊張神情。就在快要接近「核心」之時卻被助力者OUT。跑男成員們懷疑「助力人」是池錫辰或是楊世燦，全昭旻誓要找出證據，卻最終被OUT。令人震驚的是被大家懷疑的對象-楊世燦竟然也被OUT了！這時眾人才發覺，助力人藏得實在太深。李光洙對楊世燦說：「對不起，走吧，到澳洲去。」
之後池錫辰也被OUT，誰才是真正的助力人？劉在錫猜測李光洙就是助力人，一切都是他自導自演，也就是說李光洙是唯一的助力人，金鐘國隨後也察覺到了異常。
一切只等李光洙撕下剩下成員的名牌后就結束，卻沒想到又遇到了反轉。隱藏得最深的真正的助力人其實是申成祿，金鐘國因為發現了申成祿的真正身份而得到了豁免權。
最後李光洙選擇了劉在錫一起「體驗」鱷魚箱子，兩人只等簽證下來後就要一起前往澳洲接受懲罰！
「圖：《Running Man》截圖」
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