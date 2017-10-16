旅遊博主金俊勉上線啦！EXO近期休假，隊長SUHO更是相約好友同遊美國，當然他也不忘和EXO-L們分享，大方分享旅途中的美照啦~



SUHO昨日(14日)透過官網以「月刊SUHO 十月的俊勉」為題留言，寫道：「 與好的人在好的地方度過美好的日子。 想念EXO-L們 。天氣突然變冷了，別在乎別人眼光，一定要早點穿羽絨衣。別感冒啦！很快就見面的我們。我愛你們」



同時他還附了多張旅遊照片，來~~上圖~~













SUHO的照片色彩繽紛，構圖又好，令人看上去也不禁想去遊玩，有粉絲更找出的有關地點分別是：美國亞利桑那州的Grand Canyon、洛杉磯Paul Smith 網紅牆、Universal Studios Hollywoode等著名景點，看來SUHO真的在美國去了好多地方喔！

