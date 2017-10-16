由 JYP 大家長朴軫永主持的《朴軫永的 Party People》每集來賓都有看頭，收視也始終維持亮眼表現。而上週秀智久違地以歌手身份登上節目，一個人就讓收視率破了紀錄！



14 日晚間在 SBS 頻道播出的《Party People》中，寫下 3.3% 的收視率，首都圈甚至有 3.8%，創下了節目開播以來的最高收視率紀錄。









當天秀智除了翻唱尹鍾信的 “Like It” 女生回覆版本，也演唱了「正如昨日」、”Pretend”⋯⋯等個人發行的作品，大展封藏許久的歌手魅力。





除了抒情歌表演外，身為 miss A 成員的秀智自有出色的舞蹈實力，一段帥氣與性感兼具的舞蹈表演耀眼無比。





目前秀智與李鍾碩領銜主演的電視劇《當你沉睡時》正在好評中播出，也很希望能再度看見歌手秀智的作品啊！







（照片與影片來源：SBS）

