「秀智效應」太耀眼 《朴軫永的 Party People》收視率創新高！韓星網 (2017-10-16 11:09)
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由 JYP 大家長朴軫永主持的《朴軫永的 Party People》每集來賓都有看頭，收視也始終維持亮眼表現。而上週秀智久違地以歌手身份登上節目，一個人就讓收視率破了紀錄！
14 日晚間在 SBS 頻道播出的《Party People》中，寫下 3.3% 的收視率，首都圈甚至有 3.8%，創下了節目開播以來的最高收視率紀錄。
當天秀智除了翻唱尹鍾信的 “Like It” 女生回覆版本，也演唱了「正如昨日」、”Pretend”⋯⋯等個人發行的作品，大展封藏許久的歌手魅力。
除了抒情歌表演外，身為 miss A 成員的秀智自有出色的舞蹈實力，一段帥氣與性感兼具的舞蹈表演耀眼無比。
目前秀智與李鍾碩領銜主演的電視劇《當你沉睡時》正在好評中播出，也很希望能再度看見歌手秀智的作品啊！
（照片與影片來源：SBS）
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