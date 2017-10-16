大勢之爭！防彈少年團蟬聯男團品牌評價冠軍 Wanna One 與 EXO 分奪亞、季軍韓星網 (2017-10-16 12:39)
（順時針起）防彈少年團、EXO、Wanna One
「偶像男團大戰」正打得如火如荼，代表不同時代的大勢紛紛出籠，讓粉絲看得欲罷不能。在這場激烈競爭中，誰獲得了最高綜合評價呢？答案就是防彈少年團、Wanna One 與 EXO 啦！
韓國企業評價研究所自 9 月 13 日起至 10 月 14 日間，以備受韓國人民喜愛的偶像女團為對象，搜集了 72,462,236 件數據。分析過後，冠軍毫不意外地由防彈少年團奪下，而亞、季軍則分別是新人 Wanna One 與地位早已毋庸置疑的 EXO。
〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉活動跨越 9、10 月的防彈少年團，在本月獲得了綜合指數 12,371,552，相較於上個月上升了 65.01%，反映出他們彷彿毫無止境的成長與人氣。
而 8 月才成軍出道的期間限定團體 Wanna One，在大獲好評的首張專輯活動後，如今也將快速地回歸歌壇，令許多 Wannable 期待不已。
而不久前才以正規四輯與改版專輯的主打歌，聯手在音樂節目奪下 16 座冠軍獎盃的 EXO，無疑是話題性與大眾評價的常勝軍。
除此之外，水晶男孩、BTOB、B1A4、SEVENTEEN、JBJ、INFINITE 與 Pentagon 也依序打入前十名，其中 BTOB 今日就要回歸了，Melody 別忘了準時收聽新歌囉！
（照片來源：Big Hit Entertainment、YMC Entertainment、SM Entertainment
影片來源：SBS）
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