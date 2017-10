「偶像男團大戰」正打得如火如荼,代表不同時代的大勢紛紛出籠,讓粉絲看得欲罷不能。在這場激烈競爭中,誰獲得了最高綜合評價呢?答案就是防彈少年團、Wanna One 與 EXO 啦!



韓國企業評價研究所自 9 月 13 日起至 10 月 14 日間,以備受韓國人民喜愛的偶像女團為對象,搜集了 72,462,236 件數據。分析過後,冠軍毫不意外地由防彈少年團奪下,而亞、季軍則分別是新人 Wanna One 與地位早已毋庸置疑的 EXO。



〈LOVE YOURSELF 承 “Her”〉活動跨越 9、10 月的防彈少年團,在本月獲得了綜合指數 12,371,552,相較於上個月上升了 65.01%,反映出他們彷彿毫無止境的成長與人氣。





而 8 月才成軍出道的期間限定團體 Wanna One,在大獲好評的首張專輯活動後,如今也將快速地回歸歌壇,令許多 Wannable 期待不已。





而不久前才以正規四輯與改版專輯的主打歌,聯手在音樂節目奪下 16 座冠軍獎盃的 EXO,無疑是話題性與大眾評價的常勝軍。





除此之外,水晶男孩、BTOB、B1A4、SEVENTEEN、JBJ、INFINITE 與 Pentagon 也依序打入前十名,其中 BTOB 今日就要回歸了,Melody 別忘了準時收聽新歌囉!



(照片來源:Big Hit Entertainment、YMC Entertainment、SM Entertainment

影片來源:SBS)