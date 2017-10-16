工廠製造PM2.5 108年要繳空污費中央社 (2017-10-16 14:50)
環保署空保處處長蔡鴻德（圖）16日說，固定污染源總懸浮微粒含細懸浮微粒（PM2.5）的空污費草案，最快明年4月上路，六輕、台電、台泥等事業，屆時都要繳空污費。中央社記者吳欣紜攝 106年10月16日
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