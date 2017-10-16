陳偉殷捐贈公益中央社 (2017-10-16 14:50)
旅美投手陳偉殷（後中）返台記者會16日在國泰人壽大樓舉行，由國泰世華銀行協助成立的「陳偉殷公益信託希望基金」，未來將捐贈兒童福利、動物保護及棒球隊。中央社記者鄭傑文攝 106年10月16日
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