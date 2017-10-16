陳偉殷分享本季的心路歷程中央社 (2017-10-16 14:50)
旅美投手陳偉殷返台記者會16日在國泰人壽大樓舉行，陳偉殷（中）分享本季球賽的心路歷程，也預告國泰「真殷雄」系列活動將陸續展開。中央社記者鄭傑文攝 106年10月16日
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