旅美投手陳偉殷返台記者會16日在國泰人壽大樓舉行，陳偉殷分享本季的心路歷程，陳偉殷（圖）也透露國泰「真殷雄」陳偉殷棒球訓練營將在11月11、12日移師新竹清華大學舉辦。中央社記者鄭傑文攝 106年10月16日