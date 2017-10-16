菲南反恐戰捷報 效忠IS兩大頭目死亡中央社 (2017-10-16 14:19)
（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓國防部證實，兩名重要恐怖組織頭目今晨被擊斃，軍方正在圍捕另一名馬來西亞恐怖分子，民答那峨島大城馬拉韋市反恐戰事可望終結。
菲律賓國防部中午發布聲明說：「我們接獲馬拉韋市（Marawi）前線司令官的報告，恐怖頭目哈比倫（Isnilon Hapilon）和歐瑪．馬巫德（Omar Maute）已經在戰鬥中死亡，作戰單位尋獲了他們的屍體。」
國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）下午也回答菲國媒體記者詢問時說，兩名恐怖頭目是在今晨被擊斃，杜特蒂總統本想親赴馬拉韋市嘉獎士兵，但部隊今天將發動最後攻勢，因此前線司令官建議暫緩前往。
兩名恐怖分子的死亡照片已在網路上流傳，包括菲律賓防衛部隊論壇」（Philippines Defense Forces Forum）的臉書網頁。菲方將作DNA檢驗，以進一步確認他們的身分。
哈比倫是菲國恐怖組織「阿布沙伊夫」的頭目之一，2015年效忠伊斯蘭國（IS）組織，被指定為菲國IS勢力的「王公」（Emir），美國政府懸賞500萬美元追捕此人。
歐瑪則是恐怖組織「馬巫德集團」領頭的馬巫德兄弟之一，扮演軍師角色，被菲國政府懸賞500萬披索（約新台幣336萬元）通緝。他的另3名兄弟據信早已陣亡。
馬拉韋市反恐戰事是於5月23日開打，恐怖分子企圖在民答那峨島為IS設省。截至10月12日已有815名恐怖分子被擊斃，軍警方面有160人陣亡，另有47名平民遇害，數10萬人逃離家園。
羅倫沙納說，士兵們昨天在戰地救出17名人質，部分人質證實哈比倫和歐瑪就躲在其中一棟建築物裡，因此特種部隊今天清晨針對目標發動了攻擊。
他補充，士兵們目前還在搜捕外號「馬默德博士」（Dr. Mahmud）的馬來西亞恐怖分子，他據信是伊斯蘭國組織在東南亞的財務官。
羅倫沙納表示：「兩人之死意味著馬拉韋戰事即將結束，我們希望在2天內宣布平定動亂。」
但他也澄清，雖然兩大恐怖分子已經喪生，但民答那峨島的戒嚴還不會立即解除，因為IS在其他地方還有據點。1061016
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