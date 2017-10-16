亞冠盃／亞冠賽中華隊主視覺台灣犬 全新球衣帥氣登場NOWnews今日新聞 (2017-10-16 14:24)
中華職棒聯盟今（16日）公布亞冠賽的中華隊全新主視覺、球衣，會長吳志揚說：「這次球衣是跟日本服飾品牌合作設計，給球員最舒適、最透氣的衣服。」
▲中華隊亞冠賽球衣發表（圖／吳政紘攝）
吳志揚也強調，這也是未來中華隊的視覺跟球衣設計，目標也是未來國際賽的代表球衣。
這次中華隊以「台灣犬」為意象，象徵忠誠、可靠，也是代表台灣人的個性。
▲中華隊亞冠賽球衣發表（圖／吳政紘攝）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
腦洞|如果韋德沒有選擇騎士 後面的劇本會是？【北京新浪網】
提速調陣憋倆月!詹姆斯卻讓他們1拳打在棉花上【北京新浪網】
唏噓!9400萬先生新季打替補 是啥讓他不能首發【北京新浪網】
新浪體育評現役50大第3星 永遠在犧牲的小學生【北京新浪網】
義排球聯賽開打 台灣名號到處可見【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》