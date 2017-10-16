▲中華隊亞冠賽球衣發表（圖／吳政紘攝）

中華職棒聯盟今（16日）公布亞冠賽的中華隊全新主視覺、球衣，會長吳志揚說：「這次球衣是跟日本服飾品牌合作設計，給球員最舒適、最透氣的衣服。」

▲中華隊亞冠賽球衣發表（圖／吳政紘攝）

吳志揚也強調，這也是未來中華隊的視覺跟球衣設計，目標也是未來國際賽的代表球衣。

這次中華隊以「台灣犬」為意象，象徵忠誠、可靠，也是代表台灣人的個性。

▲中華隊亞冠賽球衣發表（圖／吳政紘攝）