文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



自米蘭老店COVA先前進駐台灣信義微風後，就引起一波甜點風潮，現在LVMH百年米蘭傳奇甜點COVA又最新要進駐台北101，設立二店，更是引發網友們熱烈迴響與期待。

COVA在台第二家分店設立在台北101，10月14日開幕。（圖／Cherie ）

COVA在台第二家分店設立在台北101，10月14日開幕。（圖／Cherie ）

台北101 COVA二店除了原有的服務及經典甜品外，也提供個人式蛋糕供大家選擇。在裝潢設計方面也提供兩個立食桌於門口，讓獨自前來品嘗美食的旅客，也可以有更多樣化的選擇和品食的方式。

COVA台北101專櫃提供個人式蛋糕。（圖／Cherie)

COVA台北101專櫃提供個人式蛋糕。（圖／Cherie)

COVA台北101專櫃有兩個立食桌。（圖／Cherie）

COVA台北101專櫃有兩個立食桌。（圖／Cherie）

此外，這次COVA也請到義大利主廚艾杜亞多‧卡答Edoardo Gadda為COVA台北101獨家打造專屬焦糖咖啡風味個人蛋糕，期間限定每日限量販售，自10月16日起提供，販售至11月30日。還有為了紀念兩百周年的紀念禮盒也將在此限量販售。

COVA台北101店限定焦糖咖啡風味個人蛋糕。（圖／COVA）

COVA台北101店限定焦糖咖啡風味個人蛋糕。（圖／COVA）

二百周年紀念禮盒限量販售。（圖／Cherie ）

二百周年紀念禮盒限量販售。（圖／Cherie ）

COVA這次設立二店讓人矚目期待，推出的限定商品更是讓人垂涎不已，趁著限定期間，快去台北101 COVA新店品嘗這裡限定推出的焦糖咖啡風味個人蛋糕吧！



【Info】

COVA 台北101店

地址：台北市信義區市府路45號B1樓

電話：02-8101-8224



不只百年老店有人氣甜點 大理石甜點熱拍新話題美到不敢吃

》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16423