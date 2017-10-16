文／MOOK景點家編輯部整理報導



時序漸漸進入秋冬，全台也正式進入溫泉泡湯的旺季，台灣坐擁得天獨厚的地理位置，有冷泉、熱泉、濁泉、海底泉等多樣性泉質，是世界知名的溫泉勝地。隨著10月溫泉季的開跑，以下推選十處泡湯地區，每一處都能享受純淨的泉水與大自然環抱的氛圍。

全台有許多泡湯好地區 (圖／紗帽山溫泉發展協會)

全台有許多泡湯好地區 (圖／紗帽山溫泉發展協會)

1. 台北 - 新北投溫泉區、陽明山溫泉區、紗帽山溫泉區

北投溫泉從日據時代便有盛名，深受喜愛泡湯的日人自然不會錯過，據說對皮膚病、神經過敏、氣喘、風濕等具有很好的療效，也因此成為了北部最著名的泡湯景點之一。

新北投溫泉區 (圖／台北市政府)

新北投溫泉區 (圖／台北市政府)

2. 新北 - 烏來溫泉區、金山萬里溫泉區

金山溫泉緊鄰北海岸與陽明山溫泉區同屬一脈，屬於大屯地熱帶，是台灣最北邊的溫泉區，水質略帶點酸性，屬可浴、可飲之泉質，金山溫泉的泉質特別適合皮膚敏感者使用。

金山萬里溫泉屬於大屯山地熱帶，得天獨厚的天然泉水與地熱景觀，每年冬季，許多人偕伴前往享受泡湯樂趣 (圖片提供／新北市觀光局)

金山萬里溫泉屬於大屯山地熱帶，得天獨厚的天然泉水與地熱景觀，每年冬季，許多人偕伴前往享受泡湯樂趣 (圖片提供／新北市觀光局)

3. 宜蘭 - 礁溪溫泉區

礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，清而無臭，浸泡後皮膚光滑柔細不黏膩，由於富含豐富的礦物質成分，所以不論是浸泡、沐浴、或經處理後成礦泉水飲用，對身體都相當有助益。



4. 竹苗 - 清泉尖石溫泉區、泰安溫泉區

泰安溫泉鄉座落於橫龍山、鳥嘴山及虎子山群峰圍繞之間，僻靜清幽。沿著山間公路一路前行，涼風徐徐吹來，彷彿在招呼著遊人，要醞釀悠閒的渡假心情。若剛好在油桐花開的季節前來，一路上還會有號稱「五月雪」的雪白油桐花陪伴，讓遊程更加浪漫宜人。

在群山環繞的環境中，浸泡溫泉舒緩一整天的不適與疲憊 (圖／泰安觀止溫泉會館)

在群山環繞的環境中，浸泡溫泉舒緩一整天的不適與疲憊 (圖／泰安觀止溫泉會館)

5. 台中 - 谷關、大坑、烏日溫泉區

谷關溫泉風景區有免費泡腳放鬆身心的溫泉公園，還有兩座至今仍保有最原始風味的吊橋，其中「谷關吊橋」為最具代表性的吊橋，來此遊玩、旅人都可以身心靈得到滿足。

谷關溫泉 (圖／台中市政府)

谷關溫泉 (圖／台中市政府)

6. 南投 - 北港溪溫泉區、東埔溫泉區

東埔溫泉屬弱鹼碳酸泉，可泡可飲，對健康美容有莫大幫助，尤其是在露天溫泉泡湯，心情可以沈澱，讓人忘卻任何壓力，也擺脫所有暄囂。

東埔溫泉 (圖片提供／墨刻出版社)

東埔溫泉 (圖片提供／墨刻出版社)

7. 台南 - 關子嶺溫泉區

關子嶺溫泉因地下具泥質岩層故呈泥湯，日治時期因相傳能治百病故享有「靈泉」及「臺灣第一溫泉」之美譽，來關子嶺泡湯不但可以紓解疲勞，對養顏美容也很有幫助。

關子嶺溫泉美食節 (圖／台南市政府)

關子嶺溫泉美食節 (圖／台南市政府)

8. 高雄 - 寶來溫泉區

寶來溫泉區有獨特的溫泉瀑布景觀，更有特殊之溫泉砂及溫泉花景觀。溫泉源頭來自寶來溪，泉質屬於碳酸泉，源頭溫度約在60度左右。由於溫泉山莊附近就是風景秀麗的山林，遊客可以先安排探訪山林美景，結束後再回到山莊享受泡湯之樂。

寶來溫泉區 (圖／高雄市政府)

寶來溫泉區 (圖／高雄市政府)

9. 屏東 - 四重溪溫泉區

四重溪溫泉區為一處群山環抱的溫泉區，日治時代與北投、陽明山、關仔嶺併稱台灣四大溫泉，泉水湧自山麓，是和陽明山硫磺溫泉不同的碳酸氫納鹼性泉。水質屬於鹹性之碳酸泉，清澈、無色、無臭，除供沐浴外，亦可飲用，對慢性消化器官、關節炎、神經等疾病，具有相當的療效，不像一般硫磺溫泉僅能治療皮膚病而已。

四重溪溫泉區 (圖／屏東縣政府)

四重溪溫泉區 (圖／屏東縣政府)

10. 花東 - 安通溫泉區、瑞穗溫泉區、知本溫泉區

台東海底溫泉 (圖／東部海岸國家風景區)

台東海底溫泉 (圖／東部海岸國家風景區)

知本溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，清澈無色，富含礦物質，具有美白、保濕、促進血液循環等效果。知本溫泉早在日據時期就已經開發，現今的知本溫泉已是國際知名的臺灣溫泉旅遊區，是臺灣規模完善的知名溫泉鄉，更名列臺灣八大名景之一。



台北溫泉季不只泡湯！北投七大景點不能錯過

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