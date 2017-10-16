原標題：客機數分鐘內降7000多米 機組人員驚慌尖叫嚇壞乘客

中新網10月16日電 綜合報導，當地時間15日，一架機型為A320、航班號為QZ535的亞航飛機原定從澳大利亞珀斯飛往印尼巴厘島，但在起飛25分鐘后返航，后安全降落至珀斯。

據報導，數據顯示該飛機在空中曾幾分鐘內連降24000英尺（約合7315米）。據悉，當機艙減壓時，降低高度是標準做法。

一段現場視頻顯示，當時艙內乘客的氧氣面罩已掉落，有一個聲音大喊「乘客蹲下」。

該航班共載有151名乘客。一名乘客回憶，當時大家都十分恐懼，「都在與對方告別」。而另一位乘客則反應稱，當時由於機組人員尖叫並被嚇哭，導致大家更加恐慌。

亞航表示，該航班由於遇到「技術問題」而返航，「對乘客造成的不便表示道歉」，但沒有給出具體解釋。

今年6月，亞航一架飛往巴厘島的航班因發動機問題，導致機身「如洗衣機般晃動」，也曾返航珀斯；2014年12月，一架亞航飛機因控制系統失靈而墜入印尼爪哇海，機上162人全部喪生。