外媒：神鋼醜聞進一步暴露「日本製造」招牌裂痕北京新浪網 (2017-10-16 14:04)
中新網10月16日電 據外媒報導，在曾經被受推崇的「經連會」系統下，日本製造商與供應商之間基於信任的緊密合作關係，讓「日本製造」成為工業品質及可靠的代名詞。但這個美名已經在過去幾年凋零。神戶制鋼所篡改數據醜聞只是一連串日本企業造假醜聞的最新一起，讓日本企業的高品質招牌再受打擊。
日本未能跟上合規標準
報導稱，神戶制鋼所醜聞的曝光，看起來可能是日本政府推動加強公司治理所帶來的結果。但問題根源其實是，日本製造業者在艱苦面對國內市場萎縮及全球競爭加劇之際，未能跟上現代的合規標準。
隨著企業焦點從輕鬆的套交情業務轉移到市場運作機制，日本製造業者不得不參與價格競爭，並努力擴大客戶來源。
「全球競爭不斷增強，迫使日本製造商削減成本以提高效率，同時還要完成通常難以達到的生產配額，」Tokyo Kasumigaseki律所的律師Motokazu Endo表示。
「企業集團」制度以前是日本汽車產業的根基。汽車產業顧問及羅蘭貝格合伙人Hitoshi Kaise表示，隨著市場競爭越來越激烈，那些汽車廠商現在減少對供應商的投資，而且用於檢查那些供應商工廠產品的時間越來越少。
此外，由於人口萎縮和來自亞洲鄰國的競爭加劇，日本經濟陷入了長達幾十年的低迷狀態。
早稻田大學教授及企業治理專家Hideaki Miyajima表示，這些壓力有可能削弱了日本企業的競爭能力。
走得太遠
無良製造商的名單很長，而且上榜者還在不斷增加。與此同時，日產汽車因違反安全檢查規定，被迫召回最近三年在日本出售的所有新車。
鈴木汽車和三菱汽車現汽車能效測試造假醜聞；而現已申請破產的安全氣囊生產商高田，以及東洋橡膠工業和旭化成也均曾爆出不正當行徑。
「雖然著重於目標在一開始是正確的，但做得過度了，許多無法達到目標的企業得靠矇騙。」生產品質專家暨文教大學教授Hiroshi Osada稱。
專攻企業合規的律師Nobuo Gohara表示，過去15年來合規規則趨於嚴格，但許多日本企業仍遵循以往的慣例行事。他在奧林巴斯2011年爆出會計醜聞后曾參與對該國公司的審核。
「工廠內潛藏許多這類問題。」他說。
悉尼科技大學企業治理專家Thomas Clarke教授指出，隨著其他亞洲經濟體的產品質量標準和可靠度不斷提高，日本恐有輸掉之虞。
董事會也需改善
此外，問題還不只是數據造假。專家指出，應當對日本企業的董事會成員予以更多關注。
目前，日本東芝仍在應對會計醜聞，而福島第一核電站的運營商東京電力也被指存在一系列不當行為。日本核監管機構上周稱，日本原燃違反了安全規定，其六所村核電站偽造記錄稱安全檢查已經完成。該核電站的啟動數據已經推遲公佈了23次。
文教大學的Osada表示：「即使採取措施強化對公司的外部監控，也不可能每天進行檢查。」Osada補充說：「企業必須更加努力地發展這樣一種文化，讓員工能夠提出自己的顧慮，對上級說不，通過團隊合作來發現其他員工的不當行為。」
身為律師的Japan Corporate Governance Network總裁Shin Ushijima表示，應當對日本企業的董事會成員予以更多關注。醜聞曝出時他們的參與不夠積極。Ushijima指出，企業往往過於依賴委任並非真正獨立的外部委員會。
Ushijima說，公司治理改革產生了一些影響。他說：「雖然並不完美，但東芝的董事會在改組之後得到改善。」
責任編輯：張艾京
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PLAYBOY-時尚太陽眼鏡(焦糖色)PB83041-O32
- 【促銷】TATUNG大同 480L環保1級能源雙門冰箱 TR-B580VD-RS
- 【feebees】T恤禮盒組-棒球女孩(彌月禮.生日禮.服飾.童鞋)
- TISSOT 天梭 Tradition 80小時動力鏤空機械腕錶-銀x雙色/40
- 摩達客 美國進口The Mountain 羊角惡龍 套頭套頭長袖連帽T
- 品家居 倫恩2尺橡木紋化妝鏡台含椅-60.5x40.5x151.5cm-免組
- 【Phottix】新式長方形二合一帶網格柔光罩 40X180公分(8261
- SOMETHING LADIVA印花合身牛仔褲-女-漂淺藍
- OZAKI WoW 重低音2.2雙炮機喇叭WR690
- 【BOBSON】男款低腰高彈力直筒褲(1796-85)
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》