中新網10月16日電 據外媒報導，在曾經被受推崇的「經連會」系統下，日本製造商與供應商之間基於信任的緊密合作關係，讓「日本製造」成為工業品質及可靠的代名詞。但這個美名已經在過去幾年凋零。神戶制鋼所篡改數據醜聞只是一連串日本企業造假醜聞的最新一起，讓日本企業的高品質招牌再受打擊。

資料圖：神戶制鋼所總部大樓上的企業標誌(圖片來源：路透社)

日本未能跟上合規標準

報導稱，神戶制鋼所醜聞的曝光，看起來可能是日本政府推動加強公司治理所帶來的結果。但問題根源其實是，日本製造業者在艱苦面對國內市場萎縮及全球競爭加劇之際，未能跟上現代的合規標準。

隨著企業焦點從輕鬆的套交情業務轉移到市場運作機制，日本製造業者不得不參與價格競爭，並努力擴大客戶來源。

「全球競爭不斷增強，迫使日本製造商削減成本以提高效率，同時還要完成通常難以達到的生產配額，」Tokyo Kasumigaseki律所的律師Motokazu Endo表示。

「企業集團」制度以前是日本汽車產業的根基。汽車產業顧問及羅蘭貝格合伙人Hitoshi Kaise表示，隨著市場競爭越來越激烈，那些汽車廠商現在減少對供應商的投資，而且用於檢查那些供應商工廠產品的時間越來越少。

此外，由於人口萎縮和來自亞洲鄰國的競爭加劇，日本經濟陷入了長達幾十年的低迷狀態。

早稻田大學教授及企業治理專家Hideaki Miyajima表示，這些壓力有可能削弱了日本企業的競爭能力。

走得太遠

無良製造商的名單很長，而且上榜者還在不斷增加。與此同時，日產汽車因違反安全檢查規定，被迫召回最近三年在日本出售的所有新車。

鈴木汽車和三菱汽車現汽車能效測試造假醜聞；而現已申請破產的安全氣囊生產商高田，以及東洋橡膠工業和旭化成也均曾爆出不正當行徑。

「雖然著重於目標在一開始是正確的，但做得過度了，許多無法達到目標的企業得靠矇騙。」生產品質專家暨文教大學教授Hiroshi Osada稱。

專攻企業合規的律師Nobuo Gohara表示，過去15年來合規規則趨於嚴格，但許多日本企業仍遵循以往的慣例行事。他在奧林巴斯2011年爆出會計醜聞后曾參與對該國公司的審核。

「工廠內潛藏許多這類問題。」他說。

悉尼科技大學企業治理專家Thomas Clarke教授指出，隨著其他亞洲經濟體的產品質量標準和可靠度不斷提高，日本恐有輸掉之虞。

董事會也需改善

此外，問題還不只是數據造假。專家指出，應當對日本企業的董事會成員予以更多關注。

目前，日本東芝仍在應對會計醜聞，而福島第一核電站的運營商東京電力也被指存在一系列不當行為。日本核監管機構上周稱，日本原燃違反了安全規定，其六所村核電站偽造記錄稱安全檢查已經完成。該核電站的啟動數據已經推遲公佈了23次。

文教大學的Osada表示：「即使採取措施強化對公司的外部監控，也不可能每天進行檢查。」Osada補充說：「企業必須更加努力地發展這樣一種文化，讓員工能夠提出自己的顧慮，對上級說不，通過團隊合作來發現其他員工的不當行為。」

身為律師的Japan Corporate Governance Network總裁Shin Ushijima表示，應當對日本企業的董事會成員予以更多關注。醜聞曝出時他們的參與不夠積極。Ushijima指出，企業往往過於依賴委任並非真正獨立的外部委員會。

Ushijima說，公司治理改革產生了一些影響。他說：「雖然並不完美，但東芝的董事會在改組之後得到改善。」