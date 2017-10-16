柯文哲試打綜合格鬥 戴冠軍腰帶支持活動中央社 (2017-10-16 14:16)
（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市長柯文哲今天和IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席布朗會面，柯文哲說，要讓台北成為具有運動風格城市。柯文哲現場也戴上拳擊手套和選手對打，最後戴冠軍腰帶代表支持活動。
柯文哲上午赴台北市議會專題報告，結束後前往市議會一樓和IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席布朗（Kerrith Brown）會面；雙方會面是由14日正式成為IMMAF國際綜合格鬥聯合會會員的中華民國綜合格鬥協會促成。
柯文哲致詞時說，世大運結束後，思考要讓台北市成為更具有運動風格的城市，且對於能促進台北市各式各樣的運動發展都很有興趣，綜合格鬥未來可能變成奧運的項目之一，又是新興運動，台北市樂見和世界同步推廣綜合格鬥運動。
國際綜合格鬥聯合會主席布朗表示，綜合格鬥是近期發展很快速的運動項目之一，且這幾年在亞洲也有積極發展，台灣也具備很好基礎，未來會致力於把綜合格鬥運動推廣到更好的階段，像是賽事規劃、選手安全等。
柯文哲最後也換上協會衣服，並戴上拳擊手套和選手對打，柯文哲過程中還以拳腿組合、鉤拳等方式體驗綜合格鬥練習過程，最後戴上冠軍腰帶代表支持活動。1061016
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
18w 省電燈管．led 省電燈管．奇異 GE 3U 20W 省電燈管．GE 省電燈管．飛利浦 省電燈管．GE 3U 省電燈管．省電燈管．GE 3U 20W 省電燈管．省電燈管 13w．27W 省電燈管．綠流明 省電燈管 隨插即用．PHILIPS 飛利浦 省電燈管．東亞 t5 14w 省電燈管
- 【東京宅藝】英式克勞德半牛皮1+2+3人座沙發組 ~ 奢華氣派
- 職場必備套書（全2書）+ LivePen智慧點讀筆
- 【努特NUIT】英威達七孔棉 零下三度 雙拼睡袋 兩入 可拼色
- 【MUSE】Cleveland克利夫蘭復古英倫國旗收藏箱
- LANCOME 超輕盈柔白水感隔離露30ml+清柔卸妝乳400ml+保濕凝
- 【Berghaus 貝豪斯】女款PRISM刷毛保暖連帽 上衣H51FC6藍
- 【台灣 Gravity】新百岳 頂級天然水鳥羽絨睡袋600g_果綠/灰
- BURBERRY光學眼鏡 英倫典雅 (黑) #BU2177F 3001
- 【Ecovacs】DEEBOT智慧吸塵機器人(DA60/SLIM)
- 【預購A/X】2017阿瑪尼時尚運動休閒大標誌綠灰色帽子-網(預
腦洞|如果韋德沒有選擇騎士 後面的劇本會是？【北京新浪網】
提速調陣憋倆月!詹姆斯卻讓他們1拳打在棉花上【北京新浪網】
唏噓!9400萬先生新季打替補 是啥讓他不能首發【北京新浪網】
新浪體育評現役50大第3星 永遠在犧牲的小學生【北京新浪網】
義排球聯賽開打 台灣名號到處可見【中央社】