（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市長柯文哲今天和IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席布朗會面，柯文哲說，要讓台北成為具有運動風格城市。柯文哲現場也戴上拳擊手套和選手對打，最後戴冠軍腰帶代表支持活動。



柯文哲上午赴台北市議會專題報告，結束後前往市議會一樓和IMMAF國際綜合格鬥聯合會主席布朗（Kerrith Brown）會面；雙方會面是由14日正式成為IMMAF國際綜合格鬥聯合會會員的中華民國綜合格鬥協會促成。



柯文哲致詞時說，世大運結束後，思考要讓台北市成為更具有運動風格的城市，且對於能促進台北市各式各樣的運動發展都很有興趣，綜合格鬥未來可能變成奧運的項目之一，又是新興運動，台北市樂見和世界同步推廣綜合格鬥運動。



國際綜合格鬥聯合會主席布朗表示，綜合格鬥是近期發展很快速的運動項目之一，且這幾年在亞洲也有積極發展，台灣也具備很好基礎，未來會致力於把綜合格鬥運動推廣到更好的階段，像是賽事規劃、選手安全等。



柯文哲最後也換上協會衣服，並戴上拳擊手套和選手對打，柯文哲過程中還以拳腿組合、鉤拳等方式體驗綜合格鬥練習過程，最後戴上冠軍腰帶代表支持活動。1061016