（中央社記者謝靜雯台北16日電）美職洋基隊前球星吉特買下馬林魚隊，成為陳偉殷新老闆，回憶大聯盟被敲首安（轟）就是吉特，陳偉殷笑說：「我大聯盟的開始是他」；至於可能被交易的傳聞，他則強調專注場上，不會受到這些事影響。



吉特（Derek Jeter）成為陳偉殷新老闆，陳偉殷今天返台記者會上回憶，2012年大聯盟首場出賽，就是對上洋基隊，「他是第1棒，我被敲出的第1支安打、也是第1轟，就是面對他，我在大聯盟的開始是從他開始，他對我來說是非常大的存在」。



吉特買下馬林魚隊，有意縮減馬林魚團隊薪資，美媒也點名陳偉殷可能成為被交易對象。對此陳偉殷僅回應，「這並不是球員應該要擔心的，這不會影響到我」，從金鶯隊到馬林魚隊，「這兩年遇到許多事，但我覺得重要的是場上的表現能不能達到預期」。



陳偉殷2016年加入馬林魚隊，但這兩年因傷所苦，今年5月初因為手肘疲勞進到傷兵名單，被問起這兩年的傷勢問題，陳偉殷提到距離2006年接受韌帶重建手術已經超過10年了，今年再跟醫生討論，比對手部的片子，「變異性不大，這些症狀也有可能是正常的」。



他說，他更了解身體狀況、知道怎麼去調整，「我覺得接下來球季不會有問題」。1061016