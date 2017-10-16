中新網10月16日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，日前，義大利阿韋利諾市一家婦產醫院的護士將同一時段出生的兩名女嬰抱錯，分別交給了對方父母。多虧孩子的父親及時發現，才避免了兩家人和各自的寶寶骨肉分離。

據了解，新生嬰兒在醫院出生後，護士曾為兩名嬰兒佩戴了特製的標識手環，並請嬰兒的父母查看了嬰兒的情況。隨後，護士將嬰兒抱回嬰兒室照看。幾個小時后，當嬰兒再次與母親團聚時，由於兩名嬰兒著裝相同，護士稍不留意便把嬰兒送錯了病房。

也許是沉浸在幸福之中的母親過於粗心，竟然沒有發現懷中的嬰兒並非自己所生。還是父親細心，當再次看到女兒時，其中一位女嬰的父親首先發現女兒戴的手環與出生時見到的顏色不同，再仔細觀察總覺得孩子好像不是自己的。

嬰兒的父親按捺不住自己的情緒，徑直找醫院要求院方給予合理解釋。隨後，醫院開始對嬰兒所屬進行調查。

經核查，證實了女嬰父親的懷疑。為了慎重起見醫院還對嬰兒的血型和父母進行了比對，確認無誤后，醫院將兩名女嬰重新交給了嬰兒的親生父母。

事後，醫院負責人和護士向兩個家庭致歉，院方表示一定會對責任護士給予處理。但嬰兒的父母似乎不太領情，將保留付諸法律追究醫院和護士的權利。(博源)