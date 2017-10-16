義大利護士將新生女嬰抱錯 父親發現找回親女兒北京新浪網 (2017-10-16 13:34)
中新網10月16日電 據歐聯網援引義大利歐聯通訊社報導，日前，義大利阿韋利諾市一家婦產醫院的護士將同一時段出生的兩名女嬰抱錯，分別交給了對方父母。多虧孩子的父親及時發現，才避免了兩家人和各自的寶寶骨肉分離。
據了解，新生嬰兒在醫院出生後，護士曾為兩名嬰兒佩戴了特製的標識手環，並請嬰兒的父母查看了嬰兒的情況。隨後，護士將嬰兒抱回嬰兒室照看。幾個小時后，當嬰兒再次與母親團聚時，由於兩名嬰兒著裝相同，護士稍不留意便把嬰兒送錯了病房。
也許是沉浸在幸福之中的母親過於粗心，竟然沒有發現懷中的嬰兒並非自己所生。還是父親細心，當再次看到女兒時，其中一位女嬰的父親首先發現女兒戴的手環與出生時見到的顏色不同，再仔細觀察總覺得孩子好像不是自己的。
嬰兒的父親按捺不住自己的情緒，徑直找醫院要求院方給予合理解釋。隨後，醫院開始對嬰兒所屬進行調查。
經核查，證實了女嬰父親的懷疑。為了慎重起見醫院還對嬰兒的血型和父母進行了比對，確認無誤后，醫院將兩名女嬰重新交給了嬰兒的親生父母。
事後，醫院負責人和護士向兩個家庭致歉，院方表示一定會對責任護士給予處理。但嬰兒的父母似乎不太領情，將保留付諸法律追究醫院和護士的權利。(博源)
責任編輯：張艾京
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
TIAGRA 公路車．公路車彎把．Spirit 公路車．26吋 平把公路車．攜車袋 公路車．lotus 公路車．PERFORMER 公路車．公路車 彎把．公路車 平把．beto 公路車．公路車 車架．KMC 公路車．Apex 公路車．KHS Vitamin 公路車．Merida 公路車．IMODEL 公路車．KHS 公路車．IRLAND 700C 公路車．M 公路車．Topeak 公路車．aster 公路車．SHIMANO 公路車．公路車．公路車 後貨架．平把 公路車．Solo 公路車．公路車 煞車皮．美利達 公路車．公路車 女性．PeriPower 公路車
- 【Samsonite RED】AONN 新穎潮流中性休閒筆電後背包14吋(
- 杜克Ｃ系列 複方強效精華液 ACE SERUM 30ml
- 【法國時尚Lipault】時尚造型保齡球包S(寶石紅)
- SUMMIT全方位營養糧 成犬配方(28磅)
- 品家居 凱琳2.7尺胡桃色掀式化妝鏡含椅-79x40x74cm-免組
- Homelite 18V鋰電充電式 衝擊電鑽/起子機
- Travel Fox (男) 宜室宜家 全牛皮軟底運動休閒鞋- 黑
- 【Gennies奇妮】黑白條紋高腰綁帶長洋(黑C1D03)
- 【東京宅藝】晶鑽風華3人座沙發-高級水鑽拉釦
- Marc by Marc Jacobs Buzz 極限運動計時腕錶-白/44mm MBM55
外媒：神鋼醜聞進一步暴露「日本製造」招牌裂痕【北京新浪網】
從蘋果到神戶制鋼：西方品牌神話的由來與破滅【北京新浪網】
該國史上最嚴重！索馬利亞首都汽車爆炸致189人遇難【KNOWING新聞】
奧地利最年輕總理 23歲進政壇 【台灣醒報】
美加州發生史上最嚴重山火 既有天災也有人禍【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》