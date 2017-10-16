我國旅美好手陳偉殷今年因為受傷勢影響，表現並不如預期，而在傷病纏身以及球隊經營團隊換人的情況下，球季中也曾傳出他可能會被交易的傳聞。對此今(16)日陳偉殷親自在記者會中表示，他是一名球員，能做的就僅僅是把球打好，不會被流言所影響到。

前洋基球星Derek Jeter和其團隊在今年8月入主馬林魚後，9月開始展開「瘦身計畫」，希望能削減球團開銷，而陳偉殷在傳聞中也是將被「開刀」的球員之一。

不過對於這一件事，陳偉殷並沒有在心上，因為他知道球團有球團的考量，交易運作這些問題都不是自己所能掌控的，「選手有選手該做的事」，因此並不會去在乎傳言，更不會從而影響到表現和心情。

不過，事實上這位新老闆和殷仔過去的淵源也頗為深厚，2012年4月11日，陳偉殷進行他大聯盟生涯的處女秀，結果面對的首位打者就是「大學長」Jeter，在纏鬥到兩好三壞後，被對方轟出中外野方向的陽春彈，繳了一次昂貴的「學費」。

回憶起當年的情況，陳偉殷表示Jeter對他來說是很巨大的存在，當年自己的首安和首轟都是貢獻給後者，讓他真切的感受到已經踏上了大聯盟土地的事實。