原標題：日媒：安倍低目標布防大選 議席不過半或被問責

中新網10月16日電 據日媒報導，此次日本眾院選舉（額定465個議席）中，自民黨總裁、首相安倍晉三設定的勝負線是執政黨確保過半數的233席。選舉公告發佈前，執政的自民黨有290席，公明黨有35席，共計325席。

與之相比，安倍以較低的目標布下了防線。即使自民黨議席減少30席，與公明黨合計后，安倍政府仍可維持穩定執政。

報導指出，但若日本自民黨無法實現單獨過半數，黨內或出現追究安倍責任的呼聲。由國會提議修憲所必須的三分之二議席為310席，修憲勢力的議席數也是焦點之一。

「這場選舉是嚴而又嚴的戰鬥」，安倍15日在札幌市發表街頭演講，為自民黨尋求支持。北海道有眾多選區面臨執政黨和立憲民主黨的交鋒，但共同社的初期選情調查顯示，在全國範圍內執政黨在選戰中佔據優勢。

據悉，日本眾院額定議席數已從475個減少到465個。在過去兩次眾院選舉中趁勢當選的自民黨年輕議員里，也有不少候選人的選舉根基薄弱。對於這一狀況，自民黨執行部幹部認為「減少20至30席已在預料之內。如果在此範圍內，（安倍）政府依然安穩」。

報導還指出，日本國會運營方面也留有餘力。要佔據眾院17個常任委員會委員長職位，並且保持各委員會的委員數與在野黨持平的「穩定多數」，需要244席；委員數超過在野黨的「絕對穩定多數」需要261席。即使自民黨議席比公告前減少29個，也仍可單獨保持絕對穩定多數。

報導稱，若日本自民黨失去47席以上，將無法單獨保持穩定多數；若減少58席以上，則無法單獨過半數。雖然若與公明黨合計后獲得過半數議席，就可維持政權運營，但在兩黨的力量關係中，公明黨的比重無疑會增加。

在此情況下，自民黨內的「安倍獨大」也將瓦解，與安倍保持距離的議員們可能會要求追究責任。自民黨前閣僚預測「如果突然宣布解散卻減少了50席，將出現要求『安倍下台』的動向」。

即使熬過了這關，明年9月的黨總裁選舉由於要為翌年夏季的參院選舉作準備，安倍作為「選戰的顏面」連續第3次當選將亮起黃燈。

若執政黨議席跌破過半數的233個，安倍已明確表態「理當離開政權的寶座」。倘若如此，政壇將立即變得不穩。局勢或混沌不清，例如變更為納入主張保守主義的希望之黨構建聯合執政框架等。

另一個關注點是讚同修改憲法的修憲勢力的議席數。初期選情調查顯示，日本自公兩黨有望獲得超過三分之二即310席。若實際的選舉結果也是如此，則修憲討論將變得活躍。希望之黨、日本維新會也可被算作修憲勢力。

不過，對於安倍提出的把自衛隊的存在寫進日本《憲法》第九條，公明黨展示出謹慎姿態等，各黨圍繞修憲項目存在溫差。如果自民黨無法擴大議席數，希望之黨和日本維新會也不願與其合作，那麼修改第九條則看不到實現的可能性。為在國民投票中獲得過半數，能否得到國民的理解也是重大課題。