（中央社記者吳欣紜台北16日電）環保署空保處處長蔡鴻德今天說，固定污染源總懸浮微粒含細懸浮微粒（PM2.5）的空污費草案，最快明年4月上路，六輕、台電、台泥等事業，屆時都要繳排放PM2.5空污費。



行政院環境保護署今天召開臨時記者會，針對「聯合報」報導有關民眾對空污改善無感、質疑環保署只抓移動污染源，不針對大型固定污染源管制做澄清。



蔡鴻德表示，這項徵收排放管道粒狀物污染費的草案預計年底前預告，最快明年4月上路，約8000家固定污染源製造PM2.5需繳納空污費，預估一年可以增加新台幣12億元的空污基金。



蔡鴻德在記者會上強調，「空氣污染逐年改善中」，絕對沒有越來越嚴重，尤其二氧化硫改善最為顯著，近11年來改善比率為43％，細懸浮微粒部分，在105年的平均值是20微克，也已較102年改善了17%。



環保署今年9月宣布調升移動污染源的隨油徵收空污費，屢遭外界質疑不針對工廠排放細懸浮微粒（PM2.5）收費。對此，蔡鴻德今天也說明初步規劃的徵收排放管道粒狀物空污費費率，將分為春夏及秋冬兩種費率，並依製程季排放量分為一、二、三級。



根據環保署提供的資料，製程季排放量總懸浮微粒超過10公噸者，屬第一級，在春夏季節時一、三級防制區每公斤收費40元，二級防制區收36元；秋冬費率一、三級防制區收每公斤44元，二級防制區收40元。



第二級為季排放量在1公噸至10公噸之間者，在春夏時一、三級防制區每公斤收費36元，二級防制區收32 元；秋冬費率一、三級防制區收每公斤40元，二級防制區收36元。



第三級則是季排放量在0.01公噸至1公噸之間者，每季都收費450元。另外，堆置廠或接駁點造成的PM2.5 等排放，四季都是收取每公斤30元，其他像是鉛、鎘、汞、砷、六價鉻、戴奧辛等的費率，則是每公斤16元。1061016