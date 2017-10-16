（中央社記者田裕斌台北16日電）J.D. Power發表2017 年台灣顧客滿意度(CSI)調查，在豪華品牌方面，凌志（Lexus）表現凸出，以總分862分排名第一。



賓士（Mercedes-Benz）和寶馬（BMW）分別以總分848及813分名列第2、3名。



不過，J.D. Power調查也發現，上午尖峰時段保修需求量攀升讓顧客滿意度下滑，將給台灣豪華車服務廠帶來挑戰。



J.D. Power表示，在所有豪華車車主中，在上午尖峰時段（10時前）將車輛送廠保修的車主滿意度遠低於離峰時段保修者，由於近年豪華車銷售量攀升，以及在尖峰時段送廠保修的比例升高，此區間的服務需求已超出車廠人力所能負荷，難以保證一致的服務品質。



舉例來說，在尖峰時間保修車輛的顧客中，有28%的人的服務專員只花不到5分鐘時間與顧客討論保修需求，且38%尖峰時段顧客的保修時間耗時4小時或更久。



J.D.Power總監羅伊（Kaustav Roy）表示，受到服務需求增加及去年底一例一休新制上路的影響，經銷商普遍面臨服務廠人力吃緊的窘境，導致服務廠疲於因應，這現象在上午尖峰時段尤為明顯，在尖峰時間將愛車送廠保修的車主不但得等候較長的時間，服務人員也可能花較少時間和精力來解釋說明服務項目和收費明細。



根據J.D.Power調查，今年豪華車品牌平均保修費用新台幣8081元，比2016年的7477元增加8%，逾半數豪華車車主上一次保修的費用超過7000元，較2016年的43%增加13個百分點。



此外，高達97%的豪華車車主事先預約保修服務。今年有7%的車主無法預約到理想的時間，較2016年增加5個百分點，這些車主的平均滿意度僅741分，遠低於預約到理想時間車主的842分。1061016