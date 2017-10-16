台鐵票價108年調漲 賀陳旦承諾嚴審漲幅中央社 (2017-10-16 12:37)
（中央社記者陳葦庭台北16日電）台鐵票價22年未漲，交通部長賀陳旦今天在立法院交通委員會表示，台鐵票價調整方案不只一個，優惠折扣尚未定案，台鐵局長鹿潔身說，台鐵基本費率調整最快明年實施。
22年沒漲的台鐵票價傳出將調整，多名立委今天在立法院交通委員會表示關切，民進黨立委鄭寶清今天要求台鐵在調漲前先做好服務；民進黨立委李昆澤則表示，台鐵車票確實需要調整，但是漲價應有相關配套；無黨籍立委趙正宇則認為，今年郵資和機場服務費都漲，如今台鐵票價若要調整，交通部得嚴格把關。
對此，賀陳旦今天答詢時表示，台鐵票價22年未漲，交通部一直沒有排除台鐵提出票價調整，而目前票價研究案才剛送進交通部，會請學者專家嚴審後，報行政院核定，至今尚未定案。
中時電子報今天報導，交通部敲定明年2月農曆年前台鐵將採分階段漲價，首波鎖定使用電子票證的通勤族，現行9折優惠縮水為95折，衝擊每天40萬通勤旅次，漲幅5.6%，平均每人每月得多支出150元；對此，交通部長賀陳旦今天受訪時說，依照過去經驗，調漲期程將推到明年，漲幅言之過早。
他說明，台鐵提出不只一個方案，但優惠折扣尚未定案，將以最優惠民眾方式進行，而他認為轉乘優惠落實與改善票務系統兩項服務都得做好，不能完全從成本角度看，也要看使用者習性，例如經常使用折扣較大，以符合民眾使用真實情況。
台鐵局長鹿潔身表示，台鐵基本費率調整研究案才剛送進交通部，整待交通部、行政院核定後，還有程序要走，至少還須5個月時間，預計最快明年實施。1061016
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