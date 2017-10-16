朴槿惠在公審中首次發言：總有一天會真相大白北京新浪網 (2017-10-16 11:19)
原標題：朴槿惠在公審中首次發言：總有一天會真相大白
中新網10月16日電 據韓聯社報導，當地時間16日上午，韓國前總統朴槿惠在首爾中央地方法院刑事合議22部進行的公開審判中首次發言，對延長羈押期限的決定表示難以接受，並稱自己不會放棄，總有一天真相大白。
據報導，朴槿惠表示，被拘留後每周接受4次審判的6個月，是「慘淡的時光」。更重要的是，為國家獻身的公務員和為國家經濟努力的企業家們成為被告人，接受審判是難以忍受的痛苦。
朴槿惠說，「今天是拘留期限結束的日子，但裁判部接受了檢方的要求，簽發了追加拘捕令，我很難接受再次拘留的決定」，「不僅是律師，我也感到無力」。
朴槿惠表示：「雖然不知道今後是否會經歷更艱難的過程，但我不會放棄，因為有相信我支持我的人，總有一天會真相大白。」
她指出，「希望那些打著法治旗號的政治報復，能在我這裏結束。」 並表示，希望法庭對公職人員和企業家寬容。
朴槿惠的關押期限原定於10月16日到期。由於擔心朴槿惠被釋放后可能不願再參加庭審，檢方9月26日向法院提出申請，要求將關押時間延長6個月，以徹底查清此案。
10月13日，韓國中央地方法院表示，考慮到朴槿惠有「銷毀證據的可能性」，決定延長關押期限。朴槿惠的拘留時間最長將再延長6個月，即明年4月才能釋放。
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