台灣萬代南夢宮娛樂今日公開，PS4格鬥動作遊戲《假面騎士巔峰戰士》繁體中文版限定主視覺及最新登場騎士情報。

繁體中文版獨家限定主視覺！

為了響應繁體中文版玩家的期待，本作開發團隊特別為台灣、香港兩地玩家設計主視覺，台灣繁體中文版獨家限定的封面角色包含假面騎士電王、假面騎士OOO、假面騎士空我、假面騎士Build等人氣騎士，玩家千萬不可錯過珍藏繁體中文版的機會！

最新登場騎士情報公開！

假面騎士龍騎

技能為『召喚無雙龍』。

被召喚出來的無雙龍將會隨機採取「朝對手突進」或「在龍騎身邊盤旋守護」的任一種行動。如攻擊能配合無雙龍的行動，就能化作強勁的一擊。

假面騎士電王

電王的風格是『連繫意魔人們的必殺攻擊』與運用技能『電車斬』所使出的強勁一擊。讓桃太羅斯、浦太羅斯、金太羅斯、龍太羅斯4位意魔人接連施展必殺技，進行變化多端的組合攻擊。

假面騎士響鬼

技能為切換型態為『響鬼紅』。

不僅攻擊的威力將提升，一部分的必殺技還可快速發動併產生變化。另外音擊鼓如攻擊命中，藉由持續連打將會讓聲響或效果增大，給予對手大幅度的傷害。

假面騎士W

技能為『換邊主導』。

能從以翔太郎為基礎的旋風王牌切換至以菲利普為基礎的尖牙王牌，且換邊時能略微回復體力。巧妙地駕馭兩人一體的假面騎士吧！

假面騎士Ghost

技能為『奧米茄驅動感恩』。

能切換靈魂為感恩魂，施展出強大攻擊。

還可使用一邊處於無敵狀態，一邊於空中飄浮的『飄浮』。即使在面對兩個對手的劣勢下，也能以令人難以捉摸的行動擊敗對手。

繁體中文版遊戲畫面首度公開！

搶先公開最新繁體中文版遊戲畫面，更多遊戲情報將陸續公開，敬請隨時關注官方專頁！