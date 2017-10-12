不論是籃球、足球這類熱血項目的高強度對抗還是體操、跳水這類技術型項目在競技賽場上別具一格的溫柔優雅。體育賽事，總是以它多樣而又獨特的魅力時時刻刻吸引著人們的注意。

而在欣賞精彩體育賽事的同時，想必不少人也發出過「如果我也能參與其中那該多好」的感嘆。尤其是在全民健身計劃不斷推進的今天，越來越多的人加入到了體育運動的行列，當然也有越來越多的人對親身參與競技賽事有了更多的嚮往。

不過作為選手參與大型體育競技賽事卻並不如想像中那樣簡單，畢竟專業運動員都是經過日復一日的艱苦訓練才走上了競技場，普通人想要短時間練成專業級別的水平可謂是難上加難。

可世界上真的沒有一種高級別的競技賽事願意放低門檻，吸納所有愛好者參與其中嗎？

在我們國家，還真的有！

今年12月，「首屆全國競技二打一撲克錦標賽（CPCC）」就將瘋狂來襲。

「競技二打一撲克」的前身即為大家非常熟悉且喜愛的民間趣味棋牌——「鬥地主」。近年來，國家體育總局棋牌運動管理中心為了推進趣味棋牌競技化發展，培養更多有實力的民間棋牌選手參與專業競技比賽，將「鬥地主」這一趣味運動進行規範，推出了「競技二打一撲克」項目。目前該項目已經成為國家體育總局棋牌運動管理中心認可的智力競技運動項目。

「全國競技二打一撲克錦標賽」是首個也是唯一一個全國最高級別的競技二打一撲克賽事，由國家體育總局棋牌運動管理中心和中國互聯網上網服務營業場所行業協會共同主辦。該賽事目前已在全國範圍內正式開賽，無論你是男性還是女性，無論你從事著怎樣的職業，無論你來自南方還是北方，無論你是多年「老地主」，還是剛學會玩法而已……只要你對「鬥地主」有著十足的熱情，亦或是自認高手想接受更多挑戰，現在就可以通過官方指定的競技二打一客戶端參與錦標賽選拔。

目前，「首屆全國競技二打一撲克錦標賽」賽程已經出爐，本次比賽採用國家體育總局棋牌運動管理中心頒布的《競技二打一撲克競賽規則》，在選拔期間採取線上比賽的方式。也就是說，只要你身處有網路的空間，你便可以足不出戶參與到本屆全國性的競技賽事的選拔中來。一台手機或電腦，一份飽滿的精神，一顆躍躍欲試的心就能實現你成為高規格競技賽事選手的夢想。

根據平台戰績，選手們將獲得相應的大師分。即日起至11月12日24時，主辦方會根據每位選手獲得的競技二打一撲克大師分對選手進行排名，名次前2016位（最終名次以中國智力運動網http://www.imsa.cn公佈名次為準）的選手將可以獲得本次錦標賽參賽資格。

12月2日-12月10日，2016位優秀選手將在北京、上海、廣州、成都幾大舉辦地爭奪決賽席位。排名前108位的選手將作為國內最強108將參與12月16-17日在首都北京舉辦的決賽。這108位選手不僅有機會角逐最高100萬元人民幣的個人獎金，也可獲得超高大師分獎勵，向職業選手邁出更堅實的一步。

這項可能是國內最親民的高規格體育競技賽事現已正式向全國棋牌愛好者發出了誠摯的參賽邀請。競技成就百萬夢想！打「鬥地主」不僅能拿巨獎還能獲國家認證？沒錯！這是真事！

全國競技二打一撲克錦標賽賽程：

預賽階段：http://www.imsa.cn/archives/56111

決賽階段：http://www.imsa.cn/archives/56115