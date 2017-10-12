暢遊MMORPG《蠻荒搜神記》將於10月27日開啟不刪檔測試，那麼這款遊戲在這兩個月都進行了哪些調整和更新呢？下面一起來看看官方的更新日誌吧。

【8月17日】

一、功能調整

a）法寶頭目怪激活等級限制調整：

30級法寶頭目怪，激活等級為30級。

55級法寶頭目怪，激活等級為50級。

65級法寶頭目怪，激活等級為65級。

b）法寶頭目怪隊伍要求人數調整為3-5人。

二、修復問題

a）修復了綁定法寶御主令扣除錯誤的問題。

b）修復了修鍊錯誤的問題。

【8月23日】

一、新增功能

1、蠻荒大陸舉行南際大會

1）報名時間：周一至周三12：00，周四至周日12：00

2）大會時間：周三20：00-21：00，周日20：00-21：00

3）參與條件：

需要以幫會形式參加，幫會人數＞5人；

由幫主報名參加南際大會；

參與南際大會的俠士必須有幫會，等級≥30級；

4）南際大會：

報名時間截止后，已報名幫會進行匹配

匹配完成後，對戰雙方幫進入南際大會的對決場景南際山谷；

南際大會的的主場景位於南際山谷，通過資源積累進入秘境龍牙幻谷，幻谷中資源佔領多的一方可以獲得更高的大會積分，進而影響幫會在南際大會中的勝利。

5）南際大會場景

南際山谷：

i. 俠士可在南際山谷中擊敗冷光城及淄木城的軍士和幻靈為幫會提供靈沙，靈沙會不斷累積，幫會成員消耗幫會靈沙進入龍牙幻境開始龍牙幻境積分爭奪；

ii. 南際山谷中每隔一段時間在會刷新出秘境龍牙幻谷的入口，幫會成員可通過入口進入秘境。

iii. 秘境龍牙幻境至多出現5次入口。

iv. 參與南際大會的幫會成員在南際山谷中被主辦南際大會的木族長老禁止PK。

秘境龍牙幻谷：

i. 龍牙幻谷最大進入人數為25人，每人每次進入秘境需消耗幫會靈沙40點；

ii. 秘境共有5個旗點，佔領旗點后可持續獲得秘境積分，已佔領旗點可被敵方幫會再次搶佔。

iii. 一方秘境積分到達400點后，本次秘境爭奪結束，所得積分數將計入本次南際大會幫會的總分數。

iv. 幫會成員在秘境龍牙幻谷中可進行自由PK。

6）南際大會勝負判斷：

5次秘境龍牙幻境爭奪后，幫會總積分數高的一方獲得本輪南際大會幫會間對決的勝利

在南際大會對決中，若一方幫會優先獲得1800積分，則提前結束，獲得1800積分的幫會直接獲勝。

7）南際大會玩法獎勵：

參與南際大會即可獲得經驗、金幣、幫貢、幫會建設資源和內丹獎勵

獲勝一方的幫會成員獲得更加豐厚的獎勵

2、幫會開啟聚會

1）聚會時間：每周三21：00-22：00

2）參與條件：幫會成員等級≥20級，所在幫會等級＞2級，幫會成員通過幫會領地進入幫會聚會活動

3）活動內容：

幫會聚會期間，參與聚會的幫會成員可持續獲得經驗獎勵，聚會過程中將會有答題、紅包助興、篝火寶箱及終極抽獎4個環節；

答題分幫會成員全體答題和抽選幫會成員答題2種形式

i. 集體答題，題目統一，答對的幫會成員可獲得該題目獎勵；

ii. 抽樣答題，隨機5名幫會成員答題，答對后可增加篝火寶箱數量；

每個活動環節開始1分鐘內，幫會成員可購買助興紅包，購買后在該環節結束時，全部參與活動成員會獲得拆紅包機會，搶得紅包者獲得獎勵。

活動開啟一段時間后，會在篝火周圍刷新篝火寶箱，交互寶箱可獲得寶箱中的獎勵，抽樣答題將增加寶箱數量；

幫會聚會結束前會開啟終極抽獎，全部幫會成員可進行獎勵抽取，從而獲得獎勵。

二、功能調整

1、主線任務「黑齒蝶任務」調整為觸碰採集形式；

2、排行榜調整，增加排行榜內容，調整界面及操作體驗；

3、神獸召喚時增加進度條，召喚過程中被攻擊硬直將會打斷神獸的召喚；

4、意見反饋入口添加至主界面中，大荒俠士通過反饋入口直接反饋意見；

三、功能優化

1、優化了自動戰鬥感受，調整自動戰鬥切換目標判斷邏輯；

2、優化主界面人物信息界面資源；

3、優化了活動提示，定時活動開啟后，增加界面右下角提示；

【8月30日】

一、更新內容

1、修復南際大會可以獲得多次獎勵的問題

2、對當日參與南際大會並獲得多次獎勵的玩家進行了數據處理

二、補償方式

1、 補償當天活躍玩家。補償內容：10金鑄券，珊瑚貝10個，黑蝶貝10個，1至3品隨機內丹禮包1個

2、 補償未領取到活動獎勵的玩家。補償內容：10金鑄券，聯賽禮包1個

（補償獎勵將在5個工作日之內發放到郵箱內，還請查收）

【9月5日】

一、 新增功能

煙花

1） 大荒煙火商人製造出了各式煙花，種類繁多，效果各異，俠士可根據需求購買並燃放，部分高級煙花使用時可以發送全服祝福文字；

2） 目前已上架的煙花有：火樹銀花、垂柳滿枝、五行生化、曾諾繁華、漫天星語、執子之手、剎那芳華、我愛你、花海、祈福燈、惦念；

3） 煙花獲得方式：在雜貨商處購買，或通過大荒元寶商城購買；

飾品製造

1） 大荒巧匠段晶對大荒俠士提供飾品製造服務；

2） 段晶位於雷澤城：坐標1091 1287；

3） 俠士可與段晶交談，提供飾品製造材料，製造所需的飾品；

4） 飾品製造分為高級製造和普通製造，高級製造時額外消耗材料的材料，提高了製造更高品質飾品的幾率；

5） 飾品製造材料的獲取：

丹砂、葯髓、炊息類道具，分別通過煉丹、製藥、庖正產出

離火類道具，通過活動-海岸衛龍神、活動-五行掘碑運、活動-烽火逆鱗灣獲取

高級製造材料[靈晶石]當前可通過元寶商城購買，下次更新會增加活動產出

二、功能調整

飾品功能調整

1） 飾品中的腰飾被取消，目前開放的飾品為兩個戒指；

2） 飾品的隨機屬性類型及屬性值域被重新調整了；

3） 飾品放出調整

新增飾品製造的飾品放出

聲望商店飾品改為藍色飾品，且下調了聲望飾品價格

生活技能調整

1） 生活技能的開放等級調整為6級；

2） 生活技能增加精通等級；

3） 提升生活技能精通等級后，會降低該生活技能活力值/生產值的消耗；精通等級越高，降低消耗越多

4） 生活技能的等級提升，需要精通達到一定等級；

5） 生活技能製造增加丹砂、葯髓、炊息類材料製造，上述材料可用於飾品製造

6） 活力值生產值調整

生產值及活力值上限會隨著角色等級段提升而增加

生產值調整：生產值每日凌晨4點進行回復，回復當前等級最大生產值，生產值最多可累積3天；

活力值調整：完成活動列表中的活動可獲得活力值；

7） 大荒活力葯將不再出售和放出；

商城道具調整

1） 商城新增1級內丹若干；

2） 商城部分商品折扣出售：歸元返還丹、養神秘錄、易骨丹；

3） 元寶券商城新增商品：歸元返還丹、大有乾坤福、內藏百寶符、帝女花、鑄寶符、返真秘錄、上品養體丸、鹽燒鳥肉、易骨丹、封魂鏡、獸元碎片

4） 元寶券商城新增限購商品：生明滅散、養氣秘錄、養神秘錄、破障丹、破障靈丹、大荒絕技禮包、絕技心得禮包、部分一品內丹

師德值商店、俠義值商店、幫會商店調整了出售商品種類和部分商品的價格和限購；

斬殺調整

1） 縮小了小隊斬殺計數的範圍，在一定有效範圍內的斬殺才會在隊伍範圍共享斬殺次數；

2） 降低了斬殺時的濺射傷害合理性，斬殺將不會造成額外的大範圍的高額傷害。

秘境日華城地宮調整

1） 增加了玄甲角虎、日華城地宮祭祀技能的隱俠打斷提示；

2） 玄甲角虎的虎撲技能如果3次未打斷，從直接減血致死調整為持續傷害減益效果；

3） 地宇宮的敵人修正為近戰攻擊；

4） 冰彈增加了爆炸時間，增加倒計時提示，減少了炸彈數量，調整了炸彈特效；

5） 天吳在釋放八極陽蹻-分身時，分身的生命值被降低了；

6） 天吳在釋放八極陰蹻-魔降時，行走速度減慢了；

活動-五行掘碑運的盈福經驗改為活動完成後獲得；

大荒特權VIP禮包中的藍色品質法寶調整為紫色品質法寶，並增加了部分神獸及大荒絕技強化道具

累積簽到獎勵去除了時裝獎勵，增加了日常簽到中法寶經驗丹、神獸經驗丹、養氣秘錄的獎勵數量；

黃金月卡中的活力葯調整為歸元返魂丹；

神獸召喚改為戰鬥狀態讀條3秒，非戰鬥狀態讀條0.5秒

三、功能優化

攻擊預警

1） 秘境-巨鱗木山洞中，巨鱗木釋放荊棘風暴時增加了預警提示；

2） 五行塔中巨人增加了釋放技能預警提示；

優化五行塔中敵人的血條顯示

優化了巨木平原及平陽沼澤支線任務的任務細節，並增加了TV劇情；

優化了部分界面資源及信息

優化了部分場景效果

優化了部分音效平衡及音頻資源

【9月12日】

一、 功能調整

1、下架聲望商人出售的[英豪之證]

2、下架聲望商人出售的[並蒂蓮]

3、幫會聯賽禮包中元寶券獎勵替換為[元靈晶-叄]

【9月19日】

一、 新增功能

1、活動-襄者亮軍威

1） 參與地點：雷澤城衛隊長處領取活動任務

2） 參與等級：俠士等級達到40級可領取活動任務鏈；

3） 參與條件：接取活動時需花費鑄券；

4） 活動形式：活動-襄者亮軍威由200個任務組成，任務完成自動進入下一個任務目標，俠士在大荒世界中憑自身能力、交易或

協助等形式完成任務；

5） 活動獎勵：海量經驗獎勵；

6） 任務協助：

i. 任務鏈中遇到有難度的任務時，俠士可以選擇發起協助，邀請其他俠士協助完成此任務；

ii. 每位俠士每周的協助他人和發起協助有次數限制；

iii. 當協助任務被完成時任務直接完成，進入下一環；

iv. 被協助完成的任務獎勵，將不會發放給被協助的俠士；

v. 協助他人完成任務時，可獲得本次協助的協助經驗獎勵；

2、推廣系統

1） 開啟等級：50級

2） 參與形式：50級以上俠士通過[福利界面]開啟推廣系統獲得推廣碼；

3） 推廣獎勵：

i. 在創建角色時可輸入推廣碼，被邀請俠士可獲得價值1500元寶的成長禮包；

ii. 被邀請俠士在遊戲中達成一定條件時，邀請者也會獲得對應的推廣獎勵；

3、二級密碼保護

1） 功能用途：保護俠士賬號安全

2） 功能操作：在設置界面中設置二級密碼，該二級密碼可保護賬號角色避免不必要的損失；

3） 二級密碼保護範圍

i. 進行物品銷毀、交易等物品操作

ii. 針對法寶、神獸等可能導致物品價值下降的養成操作

iii. 消費元寶等消費行為

iv. 轉讓幫會、刪除好友等社交行為

4、活動-首登七日獎

1） 參與形式：俠士登錄遊戲后，在福利界面中領取對應的登錄獎勵；

2） 參與條件：

i. 累積登錄天數越多，可領取的獎勵價值也越高；

ii. 該活動可領取7次獎勵，獎勵被領取后活動結束；

3） 活動獎勵：包含元寶券、鑄券、技能、法寶、內丹、大荒絕技等稀有道具

二、 功能調整

1、劇情任務優化：

1） 東海、珊瑚島、雷澤城、巨木平原主線任務部分任務段優化，豐富了部分任務的體驗形式及獎勵內容；

2） 東海調整了拓拔野、纖纖劇情線；

3） 東海調整了西岸海戰劇情線的任務路線；

4） 珊瑚島調整了龍神劇情線；

5） 巨木平原在日華城地宮挑戰完成後新增拓拔野和雨師妾的劇情線收尾；

2、大荒絕技調整

1） 各職業大荒絕技整體優化；

2） 新增部分大荒絕技，每個職業大荒絕技總數增加至25個；

3） 根據新的大荒絕技重新調整了大荒絕技品質；

3、活動玩法調整

1） 活動-烽火逆鱗灣不再限制活動開啟時間，調整為全天均可參與；

2） 活動-篝火聚義活動時間改為每二晚20：00至21：00

3） 對戰-幫會城防活動時間改為每周四晚20：00至21：00

4） 活動-勤修五行塔活動時間改為每周六晚20：00至21：00

5） 對戰-南際大會調整

i. 南際大會開啟時間調整為每周日晚20：00至21：00

ii. 優化了對戰-南際大會的獎勵

6） 競技場調整

i. 對戰-競技場1V1活動時間調整為每周一晚20：00至21：00

ii. 對戰-競技場5V5活動時間調整為每周五晚20：00至21：00

iii. 每周三晚20：00至21：00增加對戰·競技場3V3活動

iv. 增加了對戰-競技場3V3活動的獎勵，整體提升了競技場獎勵

4、日常任務調整

1） 活動-伏羲行天道

i. 由領取任務調整為隨身攜帶，使之更為簡便；

ii. 大荒俠士可通過每日活動界面右下角查看[殺怪點數]，每次擊殺精英怪獲得經驗時，扣除1點殺怪點數

iii. 殺怪點數每天凌晨4點增加200點，至多累積至1500點；

iv. 殺怪點數為0時，擊殺精英怪時僅能獲得極少量經驗；

v. 小隊組隊狀態下擊指定場景的精英怪可獲得經驗

vi. 精英怪所在場景：大荒伏羲寶地，可通過F5在大荒經查看伏羲寶地

vii. 注意：團隊狀態下無法獲得經驗；

2） 活動-雲遊覓奇物

i. 修復了第一天未完成任務影響第二天接取的問題

ii. 增加了完成任務后的獎勵數量

5、活動列表調整

1） 增加了活動內容及對應的活動引導

2） 修正了活動列表中的部分錯誤信息

6、無塵閣困難本調整

1） 無塵閣守衛增加技能：玄機閃——向對手釋放紫色閃電球進行攻擊；

2） 風雷叛軍增加技能：禁錮——釋放成功時會對俠士產生減益效果，該技能釋放時可被隱俠打斷；

3） 腐屍蟲自身周圍增加持續傷害光環，建議遠程俠士快速擊殺；

4） 木神句芒召喚出的巨木樹神會釋放大範圍技能，技能預警出現時需快速躲避。TIPS：需在巨木樹神背後快速將其擊殺，才可

繼續挑戰木神句芒

7、五行御風之狼

1） 五行御風之狼受水逆羈絆，在五行掘碑運中，其敏捷的神通能力被影響，會在移動過程中短暫停留在原地；

8、英雄斬

1） 部分前期英雄斬守關擂主調整了策略，改為觀察俠士的戰鬥能力，因此在比鬥時有意為俠士提供更多的戰鬥空間；

2） 因此，英雄斬關卡的前期擂主變得容易戰勝了；

9、雷澤城

1） 雷澤城開放了新的區域：望仙亭；

2） 該區域承載部分新增任務和未來即將更新的一些功能玩法；

三、功能優化

1、優化了各職業天賦技能名稱

2、優化載具乘騎時的角色動作

3、優化了部分場景音效和技能音效

4、優化部分界面資源和界面信息

【9月26日】

一、 新增功能

手機綁定

主界面中增加手機綁定功能

成功綁定手機的俠士可以獲得綁定禮包

道具解綁

俠士通過背包中的解綁按鈕，可以對已綁定道具進行解綁操作；

道具解綁需要消耗商城道具解綁符；

iii. 每個道具有的解綁次數有上限，當次數為0時將無法再次解綁；

道具交易保護期

為稀有道具提供交易緩衝，新增交易保護期；

遊戲內道具通過商會或擺攤交易后，會有一定時間的保護期，保護期內該道具無法交易；

商會交易標準價

為防止惡意的競價行為，碧木商會及擺攤增加了交易標準價；

根據道具稀有度，道具為珍品道具和普通道具；

iii. 普通道具在上架商會或擺攤時，會默認填寫交易標準價，俠士可在交易標準價範圍內進行價格調整；

珍品道具沒有交易標準價，俠士可根據實際需求進行自由定價；

二、 功能調整

雲靈、神祝改為普攻時可移動

角色屬性調整

角色升級時，增加屬性增長

裝備強化時，屬性效果提升

iii. 五行修鍊屬性調整

1） 金系精準屬性替換為攻擊精通

2） 土系騰挪屬性替換為護甲精通

內丹調整

1） 為平衡屬性差距，重新規劃各內丹類型

2） 取消了精準騰挪內丹投放

大荒絕技調整

增加了活躍度禮包中的大荒絕技產出，每次必獲得一本大荒絕技

商城中的大荒絕技禮包打折出售，折扣后價格為200元寶

增加了活動-海岸衛龍神的獎勵，每次必定獲得大荒絕技升級材料

增加了藏寶圖中的獎勵，藏寶圖中可獲得大荒絕技升級材料

飾品製造調整

藏寶圖中有幾率掉落非綁定高級飾品製造材料[靈晶石]

俠義值商店和師德值商店增加限購道具：綁定的高級飾品製造材料[靈晶石]

聲望調整

增加了每日可獲得聲望幣上限

每日每個陣營至多可獲得聲望幣1000點

iii. 聲望BOSS掉落的聲望道具調整為綁定

聲望BOSS刷新頻率改為10分鐘刷新一次

日常任務調整

活動-伏羲行天道將不再要求上交困難本材料

活動-雲遊覓奇物將不再要求上交困難本材料

iii。 活動-賞金聚英才將不再要求上交困難本材料

重新調整了背包及倉庫欄位開啟的道具消耗數量

三、功能優化

商城優化

為使俠士更便利的篩選道具，優化了部分商城道具的排序

為避免俠士間大荒絕技等級差異過大，商城下架了各大荒絕技材料禮包

劇情任務優化

主線劇情新增和調整了TV表現

太湖主線任務新增雷破天、寧姬劇情及TV表現

自動尋路優化

優化了部分場景中無法尋路的問題

優化了點擊地圖界面時尋路失敗的問題

優化了部分場景效果

優化了部分模型效果

優化了部分界面信息及界面表現

優化了部分遊戲中的音頻效果

【9月27日】

一、功能調整

1、降低聲望BOSS的經驗值。

二、功能修復

1、修復雷澤城任務大荒事件：真假神偷任務NPC卡死的問題。

2、修復活動-襄者亮軍威 蠱毒之源任務無法採集的問題。

3、修復在福利界面購買「成長基金」時，頁面顯示錯誤的問題。

4、修復聲望BOSS的刷新時間，改為10分鐘。

【9月28日】

一、功能修復

修復了商會物品存儲失敗的問題，並恢部分復玩家商會數據。

【10月11日】

一、功能調整

調整了7天登錄活動的獎勵內容

調整了部分怪物的AI難度

調整了絕技心得、元靈晶堆疊上限，堆疊上限為999

調整了內丹屬性及售價

調整了養氣秘錄及養神秘錄的使用效果，每次使用增加50點修鍊值

二、功能優化

優化了部分場景效果

優化了部分怪物動作效果

優化了部分模型效果

優化了部分界面表現及信息

優化了部分音頻效果