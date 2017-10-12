文| AI財經社 嚴冬雪

編|嘉辛

10月12日，有消息稱，圓通快遞宣布漲價：（10月11日）自即日起，全網各網點對客戶收取的快遞費，在原有的價格基礎上進行上調，指導價為1kg（含）以內上調0.3元/票，超過1kg部分上調0.3元。

同日，圓通公關總監錢衛華在其媒體微信群中稱：目前不漲價。

從10月10日開始，中通，韻達相繼宣布漲價，給備戰雙十一的其他快遞公司來了個措手不及。定價這種極為敏感的商業策略在大戰之前做出調整，顯然是有備而來。

中國物流學會特約研究員、中國物流與採購聯合會專家委員楊達卿向AI財經社指出，中通、韻達的調價決定，是其商業戰術上的一個勇敢抉擇，有一定目的性。目前，整個快遞市場上，八九成企業正在低價紅海里進行消耗戰，價格服務同步往前走，需要破局者。誰邁開漲價第一步，誰就可能流失客戶，降低份額。敢於宣布漲價的企業，一定「在後台做好了喊打喊殺的準備」。

在AI財經社看來，最有底氣漲價的可能是圓通，這家與順豐同樣擁有自家航空公司的快遞企業，聯手菜鳥物流，糧草充足。

10月11日，圓通運營部門就是否漲價問題緊急召開了一天的會議，圓通運營中心高級總監王勇對AI財經社獨家回應：對此次兩家企業漲價事宜並未提前知情，漲價與否屬於各家企業的各自目標，純屬市場行為。

王勇也對漲價表達了自己的擔憂「市場接不接受？客戶有沒有這個空間？硬漲是漲不起來的。」12日下午，坊間有圓通漲價消息放出，到下午三點半，圓通官方否認了這一消息，宣布「目前不漲價」，這一表態，也與王勇躊躇的態度相符。