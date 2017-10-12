圓通否認漲價 稱運營部門對是否漲價開了1天會北京新浪網 (2017-10-12 18:25)
文| AI財經社 嚴冬雪
編|嘉辛
10月12日，有消息稱，圓通快遞宣布漲價：（10月11日）自即日起，全網各網點對客戶收取的快遞費，在原有的價格基礎上進行上調，指導價為1kg（含）以內上調0.3元/票，超過1kg部分上調0.3元。
同日，圓通公關總監錢衛華在其媒體微信群中稱：目前不漲價。
從10月10日開始，中通，韻達相繼宣布漲價，給備戰雙十一的其他快遞公司來了個措手不及。定價這種極為敏感的商業策略在大戰之前做出調整，顯然是有備而來。
中國物流學會特約研究員、中國物流與採購聯合會專家委員楊達卿向AI財經社指出，中通、韻達的調價決定，是其商業戰術上的一個勇敢抉擇，有一定目的性。目前，整個快遞市場上，八九成企業正在低價紅海里進行消耗戰，價格服務同步往前走，需要破局者。誰邁開漲價第一步，誰就可能流失客戶，降低份額。敢於宣布漲價的企業，一定「在後台做好了喊打喊殺的準備」。
在AI財經社看來，最有底氣漲價的可能是圓通，這家與順豐同樣擁有自家航空公司的快遞企業，聯手菜鳥物流，糧草充足。
10月11日，圓通運營部門就是否漲價問題緊急召開了一天的會議，圓通運營中心高級總監王勇對AI財經社獨家回應：對此次兩家企業漲價事宜並未提前知情，漲價與否屬於各家企業的各自目標，純屬市場行為。
王勇也對漲價表達了自己的擔憂「市場接不接受？客戶有沒有這個空間？硬漲是漲不起來的。」12日下午，坊間有圓通漲價消息放出，到下午三點半，圓通官方否認了這一消息，宣布「目前不漲價」，這一表態，也與王勇躊躇的態度相符。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
微軟終於覺悟了？多方爆料Xbox One X國行將不鎖服【北京新浪網】
蘋果發佈iOS 11.0.3：修復老機型眾多小問題【北京新浪網】
鹿晗關曉彤公佈戀情！深扒國民閨女的背後「黑」歷史【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》