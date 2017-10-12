《星之海洋4：最後的希望》重製版首批截圖 PS4版已開啟預約北京新浪網 (2017-10-12 18:11)
在宣布《星之海洋4：最後的希望》重製版將登陸PS4和PC平台後，SE今天正式上線了遊戲的PS4數字版預購頁面，並公佈了了首批截圖。PC版遊戲的預購目前還未開始。
遊戲截圖：
遊戲在PS4上將以1080p運行，在PC和PS4 Pro上將支持4K。有趣的是，PS4版還允許玩家自己選擇解析度。視效選項諸如陰影效果、景深等都能調整，就像PC版一樣。
PS4版本將包含獎杯系統，PC版則支持Steam成就。遊戲將於11月28日正式發售，售價2800日元（約合人民幣164元）+稅。
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