瓜子新車品牌獨立 毛豆新車網悄然上線北京新浪網 (2017-10-12 18:05)
新浪科技訊 10月12日下午消息，近日，瓜子二手車旗下新車交易平台毛豆新車網上線。採用0-1成首付買新車的方式，提供低首付新車交易服務。目前與20餘個汽車品牌商合作，仍在籌備階段。
在服務方面，毛豆新車主打一站式服務，消費者可通過在線預約，選中意向車型，在線提交手機號，銷售顧問將在24小時內為您提供1對1服務；並在毛豆新車線下店面體驗意向車型，了解購置方案。毛豆新車提供在線快速信審服務，消費者可在30分鐘內得到徵信審核結果，在線簽訂購車協議，等待提車。
毛豆新車網相關負責人表示，「在品質保障方面，毛豆新車網通過與汽車主機廠商、經銷商無中間環節的合作，拿到一手優質車源，為消費者提供低首付融資租賃的新型用車、購車服務。」
今年6月，瓜子二手車宣布已經獲得了B輪超4億美元融資，投資方包括H CAPITAL、招銀電信新趨勢股權投資基金、首鋼基金旗下京西創投、Dragoneer Investment Group等；老股東紅杉資本牽頭並追加此輪投資，經緯創投、藍馳創投、山行資本等持續跟投並追加投資。泰合資本擔任本次交易的獨家財務顧問。楊浩涌稱，此輪融資將主要用在布局新業務、產品服務升級、品牌打造、團隊及人才培養等方面。搭建新車平台是新業務之一。
目前，毛豆新車網已與超過20個汽車品牌商建立合作，覆蓋46個主流車型。並在長春、石家莊、成都、東莞、南京5個城市建立了線下中心倉，服務覆蓋全國33個主流城市。（肖鵬）
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