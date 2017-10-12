來源：蘭州晚報

10月11日，市民石女士向本報反映，省氣象局家屬院里有很多共享單車被人為破壞，數量大概有60輛，全是「缺胳膊少腿」的。這些共享單車堆放在單元樓及小區內，成了名副其實的「殭屍自行車」。記者來到該小區發現，小區各處都有不能使用的共享單車，還有被遺棄的私人自行車和摩托車，小區的犄角旮旯成了這些「殭屍自行車」的「難民營」。

石女士告訴記者，小區的各個樓道旁都有共享單車，亂七八糟停放了很長時間，一直處於無人認領的狀態。在石女士的帶領下，記者在小區內走了一圈，看到很多共享單車被隨意丟棄，有的落滿了灰塵，有的像是剛剛被扔下，但大多數共享單車都是「缺胳膊少腿」的。「你看，這些車子都被破壞了。」石女士說，小區內到處都是共享單車，平時她看到有小孩用磚頭砸，用腳踩、放氣，或者砸鎖子，家長還站在旁邊鼓勵：「兒子，你真棒，都能把鎖子砸下來。」

隨後，石女士帶著記者繼續在小區內尋找。記者粗略統計了一下，在該小區亂停亂放的「殭屍自行車」有60多輛，包括「小黃車」、「小紅車」、「小綠車」等。

「這是嚴重的資源浪費。」石女士說，投放共享單車、綠色出行是好事，可是沒有很好地進行管理，造成了很大的資源浪費，如果共享單車也能像公共自行車那樣規範管理就好了。

樓道和犄角旮旯成了「殭屍自行車」的「難民營」

石女士說，看到被破壞的共享單車，她心裏很不是滋味，於是她將很多「受傷」的車子推到門房或者小區內一處不影響出行的地方。可沒過兩天，她看到共享單車又被推倒在地，扔得到處都是。

記者看到，在該小區北側一處平房附近，一輛編號為XM00953的共享單車被人鎖在一棵樹上。而自行車停放點內，卻沒有一輛車子可以借用。在停放點不遠處，一輛沒有座墊的共享單車被遺棄在草叢裡，看上去有一段時間了。

記者在該小區走訪時看到，小區犄角旮旯成了「殭屍自行車」的「難民營」。不少損壞的共享單車、無人認領的自行車甚至摩托車，佔據了樓道及綠化帶旁的空間，部分車子蒙上了厚厚的灰塵。「有些車子是好的，但大部分車子都停在這裏半年多沒人認領了。」附近居民說。

隨後，記者聯繫到共享單車公司，工作人員表示將儘快處理停放在小區內的「殭屍自行車」。

在採訪中，許多市民表示，「殭屍自行車」遠比普通的「殭屍車」複雜得多，涉及的公司、部門及影響面很廣。一些共享單車公司已經開始整理自家車輛，然而，共享單車分佈面太廣，有些車子難免被遺忘在角落或者因為損壞被拋在路邊。希望大家積極舉報，更希望各家公司及時處理熱心市民的舉報，形成良性循環。平時，用戶也要注意在使用后把車子放到車樁或鎖好。其實，無論是「小黃車」、「小紅車」還是「小綠車」，都需要大家合力維護，才能防止「殭屍車」現象蔓延。