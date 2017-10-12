來源：威鋒網

很多人都說，iPhone X的到來是iPhone史上最大的變革之一，因為它帶來了嶄新的全面屏設計，各方面的技術相比iPhone 7甚至iPhone 8都要進步了一大截。因為這一點，iPhone X成為了這些年來人們最期待的一款新iPhone 。

滿是爭議的改變

然而意見相反的人也很多，他們表示如果拋開全面屏，實際上iPhone X仍然延續的是從iPhone 6開始的那一套設計思路。特別是手機的后蓋部分，整體還是能看得出非常濃厚的上一代設計的痕迹。純粹只看外形設計的話，iPhone 3GS到iPhone 4，iPhone 4s到iPhone 5、iPhone 5s到iPhone 6似乎變化都要大得多。

反對者們對iPhone X或許還是太苛刻，畢竟iPhone X和iPhone 7相比進步已經可以說是飛躍了。但是iPhone X為什麼會是現在這樣？這一點其實所有果粉都還是會好奇的。

哪怕保密的規矩依舊很嚴格，如今的蘋果高管已經比過去更願意向世人分享自己的看法和觀點了。蘋果CEO蒂姆·庫克和喬納森·艾維最近頻繁接受採訪，向人們訴說公司的過去、現在和未來。特別是關於iPhone X的設計，以及他們對蘋果以後要走的方向的看法，這些都讓人很感興趣。

手機設計的極意

在普通用戶的眼裡，手機的設計主要指的就是它的外觀，但在喬納森看來，外觀設計只是一部分，更重要的是它如何將這些元素同技術、體驗一起融合起來。這也就是說，設計上的變革，應該能夠帶給你全方位的使用感受的變化。

在喬納森的心中，iPhone 設計的極意並不是什麼超級酷炫的外表，而是「一片玻璃」。如果iPhone能夠被設計成「一片玻璃」的程度，那麼它就已經達到了喬納森眼裡最終極的設計目標。

什麼是「一片玻璃」呢？我們來看看喬納森的說法：「擁有了Touch ID，我們得以僅用一個鍵解鎖iPhone 。擁有了面容ID，我們就只需要看著它就好了。交互就是應該這麼純粹。作為一個設計師，總會存在一種悖論，那就是我們會被物理形態所束縛。但是真正應該做的，是設備不能阻礙用戶想做的事。」

這也就是說在喬納森的眼裡，當iPhone被設計到極致時，它長什麼樣就已經不再重要了，重要的是用戶能夠上手就用好它，不受那麼多的東西束縛。

所以iPhone X取消了Home鍵，引入了面容ID機制，並且將此前大部分應該是由按鍵來完成的操作轉移到了觸摸手勢上。這一切，都是要保證用戶在使用iPhone的時候能夠儘可能地直觀、自然、流暢，不被按鍵這種已經屬於過去的時代的東西所阻礙。蘋果說iPhone X就是iPhone的未來，如果我們結合喬納森的這種說法，就能夠理解了。喬納森和蘋果想要實現的東西，iPhone X可以說這才真正踏出了很重要的第一步。

AR眼鏡？

對於CEO蒂姆·庫克來說，「蘋果到底做不做AR眼鏡」這個問題在未來很長一段時間內都會在採訪中伴隨著它。不過，他今天也表明了自己的態度：「現有的技術條件還不允許開發AR眼鏡。」

這似乎是在說蘋果對AR眼鏡不感興趣，但需要注意的是庫克只說了「技術條件不允許」而已。他的這個說法，和幾天前喬納森「創新要等待技術允許才行」的話某種程度上可以互相呼應。

「這種產品本身需要用上大量的處理能力，而且還要利用相當多不同的感測器技術來進行定位，」庫克解釋說。「所以我們把它（AR技術）用在iPhone上去徹底改變開發者，因為這樣他們才能一下子就擁有數以百萬計的潛在用戶。」

當然我們這裏並不是在斷言蘋果現在就一定有一個清晰的AR眼鏡開發計劃，但AR眼鏡這種概念作為最符合蘋果眼中「終極設備」的存在之一，如果說它沒有考慮過，那肯定是不可能的。AR 眼鏡要真正成為現實，電池續航、解析度、感測器精度、生態打造這些都是很大的問題，更別提現在絕大多數的消費者心都仍向著智能手機，而非連八字的一撇也沒寫完的它了。

所以蘋果確實會如庫克所說，在很長一段時間內都不會真正推出AR眼鏡產品，iPhone 仍然將是長期的主流。不過，庫克從來不掩飾他對AR的看好，而且他也必須承認智能手機肯定不是AR技術的最好載體。未來究竟會怎麼樣，蘋果什麼時候做出新的決斷，這些都是很值得關注的。

iPhone的未來

如果我們說iPhone X已經開始踏出了很重要的一步，真正開始去實現喬納森「一片玻璃」的夢想，那麼未來的iPhone會變成什麼樣子？毫無疑問，其核心將會是人工智慧。

從iPhone X開始，解鎖屏幕不再需要把手指放在某個鍵上，手機會自動「刷臉」。如果面容ID真正能夠被人們所接受，那麼這將會是一個很重大的改變。未來很多原本需要人們親自去動手的操作，可以想見以後就再也不需要了。

隨著人工智慧變得越來越聰明，這一點是可以實現的。我們感興趣的信息，系統可以自動推送；我們拍下來的照片，看到時系統早就已經自動編輯到最佳的效果了；甚至那些需要我們去完成的日常操作，人工智慧通過學習我們的習慣，也能夠主動代勞。

到了這個時候，iPhone究竟長什麼樣子，或許已經沒有人過於在意了，因為我們不需要整天去關注著它。如果蘋果的這種構想得以實現，那麼iPhone就是「一片玻璃」，它不起眼地呆在那裡，但就是能夠發揮很大的作用。從iPhone X的身上，我們能夠看到這樣的未來。