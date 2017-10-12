在一段優美的音樂聲音和 一段cosplay 中開始本期的騰訊應用寶獨家讚助播出的星APP星雲榜，本期的嘉賓是人氣演員趙奕歡，趙奕歡一身古裝打扮，為大家推薦的是《蜀門》手游，主持人們也客串起了遊戲的裏面的門派角色，青城城主楊迪、武尊派常青、百花派任一寧、峨眉派盧進、仙禽派任帥、我是打鐵的、因此我是鐵匠派、峨眉派軒墨寶、血神府趙奕歡。峨眉峰飄起細雨，這仙境放佛夢境。《蜀門》手游有獎給我我們帶來哪些驚喜呢，讓我們拭目以待。

行走《蜀門》手游江湖，靈敏度非常重要，《蜀門》手游源於《蜀山》延續PC端十年輝煌，正版情誼武俠手游，接下來 進入一個選人測試，喜從天降，喜從天降遊戲環節充滿了驚喜，現場環節充滿了驚喜，笑不露齒，只露牙齦，裏面 趙奕歡也是十分搞笑。接下來為大家介紹的是《蜀門》手游中的武尊門派，《蜀門》手游中武尊以近身格鬥為主，即使面對千軍萬馬也毫不畏懼，默默抵擋傷害的身影，始終讓人無法忘懷，而武尊門派的法寶叫做伏魔，伏魔到底有什麼樣的懲罰規則呢？一口氣喝下一整杯酸到極致的檸檬汁。 眉派盧進、仙禽派任帥、我是打鐵的、因此我是鐵匠派、峨眉派軒墨寶、血神府趙奕歡。峨眉峰飄起細雨，這仙境放佛夢境。《蜀門》手游有獎給我我們帶來哪些驚喜呢，讓我們拭目以待。

馬上進入我們的遊戲環節「武尊試煉」 武尊試煉遊戲規則，兩隊分別派出嘉賓。武尊試煉第一回合開始。對陣的是 血神府趙奕歡，哈哈哈，趙奕歡和氣球看玩笑哈哈。第一回合最後結果 血神府趙奕歡獲勝，第二回合最後獲勝的依舊是 血神府趙奕歡獲勝。接下來要開始「百花試煉」獲勝的隊伍可以使用法寶月精倫。失敗的隊伍懲罰是「單人扭曲」 動作， 這個單人扭曲的動作，現場看著他們扭曲的造型和場景，簡直讓人忍俊不止，笑破肚皮。

接下來的環節《蜀門》手游中沙畫老師，沙畫老師將給大家展示一段沙畫，在悠揚的音樂中展現了蜀山的險，以及《蜀門》手游里的角色，沙畫老師精湛的畫術。讓現場的粉絲們大開眼界，現場楊迪也表演了一段沙畫。根據在沙畫上作畫然後才猜測。 最後一局遊戲 「青城試煉」 青城試煉經過，失敗方的懲罰已經生效。

情誼武俠江湖，再現風起雲湧，峨眉之巔，青城山下，再現武俠江湖傾力之作，《蜀門》手游已經登陸各大應用，安卓手機登陸騰訊應用寶下載《蜀門》，蘋果用戶可以登陸APP STORE下載。歡迎大家一起體驗。