當風靡二次元的《全職高手》宣傳曲《再起榮耀》伴奏響起，國內知名配音大神阿傑已置身清色水墨畫中。「十一」黃金周期間，由酷狗音樂打造的「酷狗蘑菇國風動漫玩唱會」登陸上海，晃兒、不才、舊是舊人、sing女團等一眾圈內大神齊聚一堂。

記者在現場看到，演出引入紗幕投影技術，實現人在畫中唱的情景特效，並由酷狗直播提供全程高清直播，讓線上60萬粉絲與線下觀眾如同身臨美輪美奐的古風世界。這場耳目一新的二次母音樂盛宴，用科技實現跨地域空間互動，完成一場全方位的跨次元狂歡節。

玩唱會由酷狗旗下二次元偶像團體SING女團開場，兩曲古風《寄明月》《柒月》燃爆現場。隨後，知名coser貓少、兔小爺、茨木，古風歌手晃兒、不才、舊是舊人，音樂演藝雙棲藝人陳奕夫，「內地樂壇甜美女音」印子月等圈內知名大神，接連演繹二次母音樂史上極具代表的作品。記者發現這些二次元「巨星」很早入駐酷狗旗下5sing原創音樂基地，粉絲數均達幾十萬，是圈內極具人氣的偶像人物。

如今正是二次元市場高速發展的時期，酷狗音樂大胆創新，利用自身流量優勢，將以往被認知為小眾的二次母音樂推向大眾舞台，用直播連接二次元與三次元，助推國內二次元文化快速成長。在壓軸亮相的配音行業大神阿傑《周瑜·定疆》《再起榮耀》的助推下，酷狗直播平台上同時在線觀看人數達到60萬，更有滿屏666為二次元歌手點讚。酷狗蘑菇·國風動漫音樂玩唱會這種二次元直播音樂會，打破了二次元單一發展的格局，成為二次元的一股清流，實現了線上線下同步的二次元狂歡之夜，引領了未來二次元文化的新風尚。

酷狗蘑菇·國風動漫音樂玩唱會的背後是酷狗旗下5sing原創音樂平台的大力支持。5sing原創音樂平台垂直深耕古風音樂領域，專注於培養原創音樂人與挖掘音樂，一直以古風、二次元、民謠等音樂被大眾認知。在本次酷狗蘑菇·國風動漫音樂玩唱會上獻唱的原創歌手中，大多數來自5sing原創音樂平台。酷狗音樂在國慶中秋雙節之際舉辦此次活動，旨在給二次元歌手提供一個更大的舞台，同時也讓更多人結識二次元。

在酷狗音樂流量助推下，5sing平台用戶月活達到了千萬級別，如此高的用戶使用頻率，讓平台運作更加高效，由此也給平台進行商業化運營提供了廣闊的空間。5sing通過線下眾籌專輯、音樂會和直播，能夠讓這些獨立音樂人獲得更多展現自我的機會。古風音樂的領軍人董貞當前在5sing已經是擁有10萬垂直粉絲的大戶，創作歌曲73件，總人氣值過5億，基本每首作品都有幾百萬上千萬的人氣值，其在平台上發起的《貞惜有你十周年紀念專輯》超額240%完成眾籌目標。

日前，一眾「元老級」古風音樂人集體為5sing慶生，13年來5sing引領二次元文化發展，為音樂人、音樂作品打破次元壁，助力原創音樂人的圈粉、成名、變現，一步步實現二次元文化的良性循環，為獨立音樂人及粉絲提供長久的服務支撐。

隨時時代發展的進步，二次元的標籤不再是「非主流」和「邊緣化」，取而代之的是「青年化」、「巨大的消費潛力」，其主要受眾「90 后」、「95后」正逐步成熟併為社會貢獻力量，二次元文化也隨著年輕一代的成長而逐漸成為社會中不可缺少的主流文化元素，擁有巨大的發展潛力。在酷狗音樂流量助推下，5sing原創音樂平台大力扶持二次元文化，隨著技術和內容不斷創新、優秀音樂人才不斷聚集，二次母音樂產業在未來幾年仍將大放異彩。