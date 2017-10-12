作為當今最為火爆的手游，王者榮耀如帝王般雄霸著手游市場，不知不覺的已經成為這個時代大部分人的一種生活習慣。與此同時，很多人還在為黃金白銀苦苦奮鬥，快來試試北通p1遊戲手柄吧，助你登上王者巔峰！

早前就有人對遊戲進行測試，專業的遊戲外設確實可以提升遊戲的體驗，尤其是對王者榮耀這樣競技性比較強的遊戲來說更為突出，最起碼不會再出現跑著跑著因為手指劃出屏幕，而人物停止不動的現象。總體來說運用手柄能夠得到更好的體驗遊戲的快感。

隨著人們對於手游體驗的需求不斷提升，新一輪的手游進階之路，勢在必行。北通P1手柄的橫空出世，告別了極差的手感、操作性、虛擬按鈕，擺脫手機對手遊玩家的操作制約。悄然掀起手游界的一場變革。

北通P1正面採用雙搖桿對稱的架構布局，整體採用細紋磨砂對錶面進行處理，讓顏色看起來更加沉穩，握把處採用兩條高光造型線，增加其表面美觀，搭配其他按鍵讓手柄外觀更加耐看。

北通P1手柄中間還有一個能夠打開的拉伸式手機夾，從底部往外打開后可以發現這個手機夾能夠支持3.5-6.1英寸的手機擺放，可以說這個尺寸已經包含了目前為止市面上百分之99的手機尺寸。可謂是十分方便的 。

在精準度上，北通P1採用了國內最好的3D搖桿產商專門為手游定製的高精度搖桿，對於《王者榮耀》這類遊戲而言，北通手游P1的搖桿那0.1°的技能方向精細微調，0.1s的極速轉向，能保證遊戲的控制無失誤。

北通P1手柄，告別手滑的同時，更能一鍵連招玩轉王者榮耀的所有超神操作！ 所謂一鍵連招，就是用北通手柄按一個鍵，就能將英雄的一套技能，按照特定順序瞬間打出，完成一波高傷害輸出，個性又潮酷！

國內知名遊戲外設品牌——北通率先發力，正在掀起一場手游操作、體驗上的革命，以玩家體驗需求為出發點，推出了專為手游而生的北通P1遊戲手柄、北通手游X1手柄，還預計將在十月份推出北通W1手游手柄，打造北通手游系列產品，滿足不同玩家、不同需求的極致遊戲體驗。

有人說北通P1的效果是不是誇張了點，當然，手柄畢竟只是輔助，想達到高段位還需要個人的技術、意識以及隊友間的相互配合，但是不可否認的是P1手柄無論是技能釋放準確度或者是手柄的連招操作，都將帶給玩家極大的幫助。