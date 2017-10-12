涼爽的秋季已經到來，萌鬥士們對於《露娜物語》冒險之旅的期待卻依舊熱情似火！日前，由暢夢遊戲斥巨資誠意發行、靈刃遊戲研發的3D魔幻RPG手游《露娜物語》剛剛結束了一輪刪檔測試，玩家們對於這款「萌系鼻祖端游」的復刻版手游評價頗高，其最大特色便是與原作一脈相承的「萌」，不僅畫風人設萌萌噠，許多新加入的精彩玩法更是萌力十足，小編今天要為大家介紹的正是《露娜物語》中不可錯過的激萌玩法——寵物系統。

踏上《露娜物語》上古世紀的魔幻世界后，萌鬥士們不僅僅是來到了一塊充滿「萌力」的新大陸，在萌萌的風景之下，還藏著許多未知的磨鍊與危險。即使各位萌鬥士都擁有十足的實力與勇氣，可還是不免孤單，這時候若是有隻萌寵相伴左右、一同冒險，那麼萌鬥士們的試煉之旅也將更有生機，寵物們的賣萌技能更是滿滿治愈力。

在遊戲中，萌鬥士們需要達到45級，便可開啟寵物玩法。寵物有三個等階，分別是初始寵物、一階寵物、二階寵物。萌鬥士們可以在寵物商店中購買初始寵物，並慢慢陪伴它成長，通過消耗寵物培養丹可以提升萌寵們的經驗，滿足一定經驗條件后，便可以進化星級，進化時需消耗各種素材物品，模擬真實餵養寵物的樂趣，看著軟萌小寵滿滿進化，成就感十足。

寵物的進化沒有固定的套路，一顆初階靈蛋最終會進化成哪種三階寵物，在完成進化的前一刻都是未知的，這種隨機性也帶來更大驚喜，充滿個性的萌寵寶寶想長成什麼樣，全由它自己決定！萌鬥士們對於萌寵來說，既是主人也是夥伴，長大的萌寵們也會獲得自己的專屬技能，為主人的探險之旅助上一臂之力。注意，萌寵們成長所需的相關物品都可以在寵物商店購買獲得，十分方便。

有了軟萌可愛的寵物們陪伴，在《露娜物語》魔幻世界冒險的心情也變得更加輕快。逗逗寵物、秘境探險、BOSS試煉、競技PK，《露娜物語》的玩法十分豐富！萌鬥士們趕快進行首發預約吧，神秘的萌繫世界大冒險正在等著你！