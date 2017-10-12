來源：北京青年報

（原標題：香格里拉隕石「爭奪戰」）

10月4日，地球發生一起「火流星」墜落事件，撞擊地點為中國香格里拉縣城西北40公里處。在此之後，來自全國各地甚至其他國家的隕石愛好者集聚香格里拉，搜索隕石。在這一批批尋找者中，除了專業機構的科研人員，也不乏普通愛好者、「獵人」、投機者。越野車、GPS、金屬探測器、無人機……這些裝備全都派上了用場。但截至目前，尚未有機構或個人證實已找到中秋夜空爆炸的隕石。

「火流星」墜落香格里拉

據NASA（美國太空總署）消息，日期:2017年10月4日20時07分05秒，地球發生一次小行星撞擊事件，撞擊地點為我國雲南香格里拉縣城西北40公里處，爆炸當量相當於540噸TNT。小行星相對地球的速度為14.6千米/秒，由於空爆高度只有37公里，很可能有未燃盡的隕石落到地面。

事發當晚，有雲南網友拍到了疑似隕石墜落的視頻，一顆小小的星狀光點體斜著向下滑落，隨後光點驟然變大呈球體，在短短的幾秒鐘內將夜空照亮如同白晝。

據媒體報導，疑似隕石墜落事件發生次日下午，香格里拉市政府宣傳部的一名工作人員表示，當地政府第一時間已下發通知，安排距事發地較近的五境鄉及尼西鄉等兩個鄉鎮和村社的工作人員在各自管轄村鎮中詢問村民是否有人看到掉落隕石，以便收集做科研之用，但目前暫未找到掉落的隕石。

這名工作人員還表示，根據目擊村民描述，隕石同樣可能掉落在德欽縣、維西傈僳族自治縣境內，目前這兩個縣也在安排工作人員尋找隕石的下落。

除了政府行動，「隕石獵人」、天文愛好者、科考人員等各路人馬也在集結。他們從全國各地出發，匯聚在香格里拉及附近的鄉鎮村落，按照各自推演的路線，踏上了尋找隕石之路。

四面八方而來的尋寶者

在一篇發佈在論壇上名為《現實版的盜墓筆記在香格里拉上演，各方勢力都在爭奪神秘隕石》的文章中，作者劉傑文描述了他搜尋隕石的過程。

「一大早，藏族朋友打來電話，問我：你在基地嗎？昨晚就落在你那裡了，我看到了，你沒看到？」文中寫道。劉傑文告訴北青報記者，他在日尼貢卡附近經營一家山貨基地，事件發生當晚他在距離基地七八十公裡外的德欽，沒看到空中劃過的白光，也未感覺到震動。很快，他收到基地打來的電話，有人「看到整個山都被照白了，還有爆炸聲」。

經營基地的經歷讓劉傑文在當地結識了不少村民和生意人，人脈廣、線索多，多方打聽證實后，他帶領七八人的團隊（目前為3人）隨即踏上尋找隕石之路。

帶上無人機和望遠鏡，結合公開的空爆點預測位置，劉傑文在隕石可能墜落的地點周圍展開排查。這一路並不順暢，「書松村覺得就在我們基地背後。到了基地，發現是尼頂；到了尼頂，又說是次卡通；問到次卡通，又指向了吉水通……像追彩虹，等你到了，發現還在遠處。」

劉傑文告訴北青報記者，由於不是專業人士，一開始團隊只是跟著響動走，「哪裡村民反映響動最大，就往哪裡去，後來發現（隕石）可能分了很多塊（墜落），就分成兩組行動。」此外，按照專家指導，「根據隕石可能往哪個角度飛，在電子地圖上畫出線路，慢慢縮小範圍」。

科研工作者也加入到搜尋隕石的行列。中國科學探險協會隕石科學考察專業委員會常務副主任蔣維在微信群里最先知道了「隕石墜落」的消息，隨後看到公佈出來的空爆點經緯度等消息。10月5日，他帶上6人的團隊出發，前往香格里拉，沿著吉迪、尼西、奔子欄、塔城一路搜尋。

神秘的「隕石獵人」

在眾多尋找者中，還包含了「隕石獵人」和投機者。

劉傑文告訴北青報記者，他最初發佈搜索隕石的相關信息之後，有來自四川、北京、上海、遼寧民間的團體或個人與他聯繫確認消息，但這些人大部分在到達當地后就再不聯繫他了。劉文傑甚至得到消息說，來自上海的「隕石獵人」已經抵達當地。

「隕石獵人」，也稱「獵星人」，他們通常在深山老林、戈壁荒漠中尋找隕石，有人進而將其高價售出謀取暴利。

一夜暴富的故事不斷誘惑著前來尋寶之人，哪怕以經歷重重艱險為代價。不過，一部分人似乎等來的是空手而歸。一名「隕石獵人」對北青報記者說，雲南地形複雜，目前也暫無隕石墜落的明確範圍，即便帶了很多專業設備，尋找隕石的難度也很大。

北青報記者從一個叫做「隕石交友會」的QQ群中聯繫到隕石愛好者小江（化名）。小江說，在看到「隕石墜落」的新聞后，他便和其他幾位隕石愛好者一起「組團尋寶」。目前，他們已經在香格里拉的尼西鄉格咱村待了一周左右，但仍無收穫。

「前來尋找隕石的人中，既有獨自前來的，也有組成團隊一起來的。」小江表示，他還見到了不少外國人面孔，「本地人撿的不多，大部分還是全國各地的『獵人』，都各找各的，不會集中在一起。我們也會找當地人幫忙帶路。」

小江向北青報記者透露，他們這兩天一直住在疑似隕石墜落地周邊的農家裡。尋找隕石本身並沒有太大危險，但需小心防備深山中的黃蜂、毒蛇和野豬等野生動物。

每一位探險者似乎都是全副武裝，除了必備的進山探險工具，他們還要為隕石的探索特別備置磁鐵、金屬探測儀等裝備。但即便如此，尋找隕石也不是一帆風順。由於山中地形複雜，加之很多人並不具備專業的經驗，常常鎩羽而歸，「山高路不平，到處都是一人多高的雜草樹木，我們只能在山裡亂找亂撞，誰都不知道隕石落在哪裡，主要靠運氣。」

各自的目的

提及尋找隕石的目的，「獵人」小江毫不避諱：除了喜歡以外錢也是重要目的。因為隕石的價格很高，可以賣到每克幾萬元甚至更高。

他告訴北青報記者，大家都想把隕石據為己有，所以各團隊彼此之間都不會透露掌握的情況， 「干這事最重要的是一定要保持低調，不能張揚，如果走漏風聲，甚至會有人來明搶。」

中國政法大學副教授朱巍告訴北青報記者，由於隕石是天外來物，不屬於文物，所以可做無主物判定，即「誰撿到歸誰」。此外，在我國《地質遺迹保護管理規定》中提及，具有重大科學研究和觀賞價值的隕石等奇特地質景觀應當予以保護。

而對於劉傑文來說，他自稱尋找隕石是出於好奇，「覺得有意思」，真找到了，可以自己收藏，也可以送朋友，如果國家有需要他不會獨佔。

作為隕石科學考察領域專家的蔣維表示，他尋找隕石，更多的是從科研角度考慮，如果能找到，他希望能儘快送到國家相關科學實驗室去以供研究。為此，團隊準備對最先拾得者發出「每克隕石1萬元」的懸賞金，「如果是被村民或其他人先發現，就買下來」。

「火流星」掀起的波瀾

隕石熱度繼續升溫，網上出現「香格里拉隕石」銷售店面，並配發了「隕石」圖片，價格從每克10元到2萬元不等。不過，中科院紫金山天文台首席科學家徐偉彪在接受媒體採訪時表示，目前還沒有發現能夠「確認身份」的「香格里拉隕石」，因此網售隕石均為假冒。據了解，11日，雲南省公安局已著手調查此事。當日晚，北青報記者發現，各電商平台上搜索「香格里拉隕石」，顯示已無相關商品。

搜索過程中，劉傑文也不斷接到「隕石已被找到」的消息，這些消息被一次次證實為謠言，「圖片大概是從網上扒下來的」。

蔣維告訴北青報記者，目前，隨著範圍進一步縮小，搜索的難度也在加大，「幾天下來大家也比較疲勞，下一步我們可能會向協會申請組織一些更有野外攀登經驗的人加入進來。」

而隕石愛好者小江則無奈地表示： 「我準備回家了，這幾天一無所獲，再不回去油錢都不夠了。」

在另一個「尋找隕石」的QQ群中，群成員溝通著各自所了解的情況和進展，不過，有人丟進來一張黑色石頭的圖片，底下馬上有人問「找著了？」下面隨後跳出一條回復：「假的。」

本版文/本報記者 張帆 熊穎琪

實習記者 劉思佳