小伙搬電視機上火車打PS4引圍觀 還帶同車人一起玩北京新浪網 (2017-10-12 17:16)
坐火車回家的路往往漫長而無聊，不過這位小哥的法子完美詮釋了什麼是玩家，在德國一輛目的地為漢堡的S1-Bahn火車上，這位年輕人直接在對面座位上放了台電視機和PS4后就玩開了。一路上他吸引了眾多乘客的注意，並紛紛拍照上傳到社交網路。
同車來自慕尼黑的Azubi Kilian S.（20歲） 告訴媒體：「我在 Eberbach 站上的車，至少在我上車時這老兄就已經是這個狀態了，直到我下車時他一直都在玩遊戲，一開始是FIFA，然後龍珠，我下車前他竟公然玩起了《上古捲軸5:天際》！」
不過，除了多佔兩個座位外，並沒有其他乘客認為自己被打擾了，小伙打遊戲的時候關掉了聲音。比較有趣的是，途中還有另一位乘客也加入了，和這小伙一起打遊戲。
事後德國火車DB（Die Bahn）的工作人員對此做出了回應：「我們之前從未遇到過類似情況，原則上客運列車不允許攜帶電視機這類大物件上車，但DB向來不太管這事，只要火車上有足夠空間，基本都讓帶上車。至於他用車上的電打遊戲這事，電本來就是給乘客用的，只要他買票了就能用，我們沒有電器功率的規定。他打遊戲的時候也沒擾民，所以我們覺得這沒什麼問題，列車員也就沒管他。」
德國很多火車，包括新款慢車上都有220V電源插座，只是並非每個座位都有。再想想各位年底將要面對的春運歸鄉路，能掏出個Switch玩玩想必就很幸福了。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
微軟終於覺悟了？多方爆料Xbox One X國行將不鎖服【北京新浪網】
蘋果發佈iOS 11.0.3：修復老機型眾多小問題【北京新浪網】
鹿晗關曉彤公佈戀情！深扒國民閨女的背後「黑」歷史【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》