？ ？虛擬歌姬初音未來是很多阿宅們心目中的偶像，恰逢初音公主誕生十周年，很多真愛粉絲們通過各種方式表達自己對公主殿下的喜愛之情。

？ ？近日，日本一位初音粉絲就利用GPS軌跡記錄功能，54天的時間徒步行走1160.99公里，在地圖上繪製出了一副巨大的初音頭像！

？ ？而網友們對此的評論也十分精彩：「他還淌過了16條河」「真愛無敵」「那斷開的地方是小哥在飛嗎？」「這人好閑啊，不用上班么，要麼就是富二代」「走一個香菜的微笑吧」「國土煉成陣」對於這位小哥的行為，不知道你們怎麼看呢？