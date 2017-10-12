？ ？今日，鬥魚超人氣主播馮提莫在微博上發佈了自己最新寫真照，而且這組照片還是棚拍的哦！以往她發的大多數都是戶外照，棚拍照這應該算是首次吧！

？ ？看來馮提莫很喜歡把手放置腦後的姿勢哦~

？ ？膚白纖細的胳膊加上放鬆的表情，實在賞心悅目~

？ ？同時小編髮現，馮提莫佩戴的珠寶首飾也是價格不菲呢~

？ ？如果沒看錯的話，馮提莫佩戴的手鏈是某國際頂尖珠寶品牌的經典紅寶石系列，這也是眾多明星和網紅喜愛的四葉草風格。

？ ？馮提莫佩戴的項鏈也是某國際頂尖品牌的螺旋經典款，採用了義大利現代設計中的硬朗線條。價格也是很貴的~

？ ？這款項鏈與馮提莫柔和的狀態搭配起來，確實還挺好看的。想說馮提莫的眼光還是不錯的~

？ ？不過小編不太清楚女神馮提莫戴的這款手珠的品牌，不過就其光澤和飽和度，應該也是精品中的精品呢~

？ ？帶上珠寶首飾后的馮提莫，氣質不減，顯得更為精緻了呢~