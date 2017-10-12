新浪科技訊 日期:10月12日下午消息，用戶可以通過購買數字電影來建立電影庫，但提供數字電影的平台有很多，例如亞馬遜Instant Video、VUDU、谷歌Play Movies和iTunes。用戶需要在這些平台上創建多個賬號，並尋找哪個平台上最便宜。本周，這些數字分發平台達成了合作協議，讓購買數字電影變得更簡單。

新項目Movies Anywhere可以連接用戶的iTunes、谷歌Play Movies、亞馬遜Instant Video和VUDU數字電影庫，在平台之間共享用戶已購買，或即將購買的所有電影，而無論最初購買源是哪裡。

這個項目非常類似迪士尼的Movies Anywhere，後者過去幾年中試圖達到同樣的目標。不過，Movies Anywhere提供了更廣泛的選擇，最開始將包括迪士尼、福克斯、索尼影業、環球和華納兄弟的作品。不過，目前這個項目只適用於美國。

Movies Anywhere也將面向所有用戶開展啟動之初的免費優惠活動。如果你通過免費的Android或iOS應用將兩個或兩個以上電影庫關聯在一起，那麼就可以免費得到《超能陸戰隊6》、《捉鬼敢死隊》、《冰河世紀》、《諜影重重5》和《樂高大電影》的拷貝。（張帆）