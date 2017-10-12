想必很多小夥伴在坐火車，尤其是長途火車的時候，都會用手機和筆記本里的遊戲來作為消遣。但相比下面這位，我們的消遣娛樂就弱成渣渣了。在德國一輛目的地為漢堡的S1-Bahn火車上，一位小夥子有感旅途漫長，竟然直接在對面座位上放了台電視機和遊戲機玩遊戲，這回頭率絕對是杠杠的，眾多乘客也紛紛被他的動作吸引，紛紛拍照將之上傳到了社交網路。

同車來自慕尼黑的Azubi Kilian S.（20歲） 告訴媒體：「我在 Eberbach 站上的車，至少在我上車時這老兄就已經是這個狀態了。直到我下車時他一直都在玩遊戲，一開始是FIFA，然後龍珠，我下車前他竟公然玩起了《上古捲軸5：天際》！」

不過，除了多佔兩個座位外，並沒有其他乘客認為自己被打擾了，小伙打遊戲的時候關掉了聲音。比較有趣的是，途中還有另一位乘客也加入了，和這小伙一起打遊戲。

事後德國火車DB（Die Bahn）的工作人員對此做出了回應：「我們之前從未遇到過類似情況，原則上客運列車不允許攜帶電視機這類大物件上車，但DB向來不太管這事，只要火車上有足夠空間，基本都讓帶上車。至於他用車上的電打遊戲這事，電本來就是給乘客用的，只要他買票了就能用，我們沒有電器功率的規定。他打遊戲的時候也沒擾民，所以我們覺得這沒什麼問題，列車員也就沒管他。」

？ 德國很多火車，包括新款慢車上都有220V電源插座，只是並非每個座位都有。再想想各位年底將要面對的春運歸鄉路，能掏出個Switch玩玩想必就很幸福了。