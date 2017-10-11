▲林子偉。（圖／張育嘉攝 ）

林子偉升格當爸爸，今（11日）是他當爸後首度露面，他表示，當爸爸想法不能太幼稚，心態也較成熟。

小孩子要出生時，正值紅襪封王的期間，不過因為家人比較重要，球隊也立刻放行，不過林子偉還在日本轉機時，小孩子就誕生了。

林子偉表示，沒有親眼看到自己的小孩出世感到很可惜，不過看到女兒出生時的照片，非常感動，有點想哭，因為小孩子不是想要就能得到的。

談到照顧小孩會不會辛苦，林子偉表示，照顧小孩不辛苦，就像是工作一樣，堅持下去就好了。

當上爸爸後，也讓林子偉轉變心態，「知道自己當爸爸了，想法不能太幼稚，自己在工作上心態也比較成熟。」