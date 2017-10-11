夢想家籃隊成軍 張憲銘：盼球迷認同中央社 (2017-10-11 17:50)
（中央社記者李晉緯台北11日電）寶島夢想家籃球隊今天正式成軍，成為台灣目前唯一的職業籃球隊，球隊總經理張憲銘表示，在股東、政府、企業的認同凝聚後，現在最希望能獲得寶島球迷的認同。
東南亞國協籃球聯賽（ABL）寶島夢想家隊今天在台北舉行正式成軍記者會，公布了以總教練許皓程為首的教練團及以陳昱翰等人組成的球員陣容。
寶島夢想家籃球隊總經理張憲銘表示，球隊籌劃將至今近半年時間，從一開始到現在，就一直是一個「爭取認同」的過程。
張憲銘說，從他和董事長張承中一開始的構想，到領隊陳建州、副領隊韓駿鎧加入，股東間就因為彼此認同這個籃球的夢想而集結起來，他們想做的就是要為台灣打造一個好的籃球環境，也得到體育署、彰化縣政府等政府部門的支持。
張憲銘提到，台灣籃球的發展在這幾年遇到瓶頸，他們希望藉由股東們在各界的力量，做出一支可以自給自足的球隊作為典範，相信更多企業會因此願意投入運動產業。
張憲銘表示，寶島夢想家籃球隊從股東、政府單位、企業一路在做爭取認同的事，現在球隊成軍，球隊最想要的是，能得到寶島球迷的認同，希望12月16日、17 日在彰化主場的賽事，能在滿場球迷面前呈現最好的比賽。
寶島夢想家籃球隊是台灣目前唯一的職業籃球隊，球隊由包括董事長張承中、副董事長許東棋、總經理張憲銘、領隊陳建州和副領隊韓駿鎧5大股東共同集資籌組。1061011
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