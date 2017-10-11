（中央社布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導）「小獅王」梅西（Lionel Messi） 今天演出帽子戲法，一手把阿根廷帶進明年世界盃足球賽會內賽，阿根廷舉國上下頓時鬆了一口氣。



法新社報導，28歲的巴西人穆拉（Marco Mouras）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間擁擠的酒吧裡表示：「梅西是E.T.，是從另一個星球來的。他不屬於這個世界。」而他身旁的阿根廷人已經開始狂歡，啤酒和披薩灑落一地。



梅西替全世界上了一堂深奧的課，如果他2018年沒能到俄羅斯踢世界盃，全世界就看不到他的精采演出了，而在今天開賽第一分鐘，對手厄瓜多就率先進球之際，這種情況真的很有可能發生。



當厄瓜多伊巴拉（Romario Ibarra）的球應聲破網，阿根廷的酒吧、餐廳、家家戶戶，頓時陷入死寂。



愛唱衰的人這時可有依據了，預言阿根廷輸定了。阿根廷在會外賽表現死氣沈沈，而這場比賽有可能是最後一根稻草。



就在此時，梅西突然降臨，一掃陰霾地踢出追平分。不久後，他梅開二度，讓阿根廷後來居上。



35歲球迷龔薩雷茲（Lautaro Gonzalez）被國腳們的表現牽動，心情如坐雲霄飛車之後，慶祝阿根廷的贏球。他說：「那時2比1還不夠，我們冷靜不下來。」



除了他之外，還有點不太相信的拉卡薩（Maximiliano Lacasa），自稱是「聖梅西」的虔誠信徒，拉卡薩說：「感謝上帝，我們有他。」（譯者：中央社鄭詩韻）1061011