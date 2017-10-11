阿根廷進世界盃都靠他 眾人讚嘆梅西中央社 (2017-10-11 17:14)
（中央社布宜諾斯艾利斯10日綜合外電報導）「小獅王」梅西（Lionel Messi） 今天演出帽子戲法，一手把阿根廷帶進明年世界盃足球賽會內賽，阿根廷舉國上下頓時鬆了一口氣。
法新社報導，28歲的巴西人穆拉（Marco Mouras）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間擁擠的酒吧裡表示：「梅西是E.T.，是從另一個星球來的。他不屬於這個世界。」而他身旁的阿根廷人已經開始狂歡，啤酒和披薩灑落一地。
梅西替全世界上了一堂深奧的課，如果他2018年沒能到俄羅斯踢世界盃，全世界就看不到他的精采演出了，而在今天開賽第一分鐘，對手厄瓜多就率先進球之際，這種情況真的很有可能發生。
當厄瓜多伊巴拉（Romario Ibarra）的球應聲破網，阿根廷的酒吧、餐廳、家家戶戶，頓時陷入死寂。
愛唱衰的人這時可有依據了，預言阿根廷輸定了。阿根廷在會外賽表現死氣沈沈，而這場比賽有可能是最後一根稻草。
就在此時，梅西突然降臨，一掃陰霾地踢出追平分。不久後，他梅開二度，讓阿根廷後來居上。
35歲球迷龔薩雷茲（Lautaro Gonzalez）被國腳們的表現牽動，心情如坐雲霄飛車之後，慶祝阿根廷的贏球。他說：「那時2比1還不夠，我們冷靜不下來。」
除了他之外，還有點不太相信的拉卡薩（Maximiliano Lacasa），自稱是「聖梅西」的虔誠信徒，拉卡薩說：「感謝上帝，我們有他。」（譯者：中央社鄭詩韻）1061011
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
TV 鞋墊．防滑鞋墊．MILD 鞋墊．snug 鞋墊貼．透明鞋墊．BESO 鞋墊．adidas 鞋墊．透氣鞋墊．鞋墊．snug 鞋墊．矯正鞋墊．Spirit 鞋墊．a f 鞋墊．奈米鞋墊．支撐鞋墊．UdiLife 鞋墊．吸震鞋墊．Saphir 鞋墊．乳膠 鞋墊．MIZUNO 鞋墊．AARON 鞋墊．鞋墊貼．氣墊鞋墊．舒壓鞋墊．Eva 鞋墊．COSMED 鞋墊．NEW Balance 鞋墊．Green 鞋墊．lotto 鞋墊．顆粒鞋墊
- 【NIXON】THE SERY CHRONO 精品高架潮流計時錶(A405-2001)
- 【COACH】柔軟牛皮長夾 附啡證件夾(紅色)
- NIKON D500 16-80mm 變焦組 (公司貨)
- 【A+愛家】天嵐三線-涼感天絲抗菌(側邊強化獨立筒床墊-單人
- COACH 轉扣蛇紋皮革鍊帶斜背包(紫紅)
- HAPPYHOME 建霖樟木色3.3尺四斗櫃747-4
- Dior 迪奧 POISON girl 毒藥女孩 淡香精 50ml
- 【Abuns】環保和風三色60CM大巧拼地墊-附贈邊條(96片裝-適
- Fiorenzato F4 E NANO 營業用磨豆機-110V (HG0941)
- 【J.DAUL】RIDE經典厚底撞色拼接滑板鞋(黑)
切爾西又遭重擊！最強天王傷了 恐無緣戰曼聯【北京新浪網】
再進化!科爾曝庫里進入絕對巔峰 比MVP季還強?【北京新浪網】
沃神曝禪師任職期間離譜事 他一手搞垮尼克斯?【北京新浪網】
1.7億！盧卡庫喂不飽曼聯 PK皇馬搶奪英超金靴【北京新浪網】
好防?勇士嘲諷激出滿怒威少 可憐掘金成替死鬼【北京新浪網】