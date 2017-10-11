林子偉返台喜迎女兒誕生中央社 (2017-10-11 16:50)
今年6月升上美國職棒大聯盟的旅美球星林子偉（圖）11日在台北舉辦返台記者會，分享今年在美國職棒點滴並暢談迎接女兒誕生的感想，主辦單位也送上小孩衣物致賀。中央社記者孫仲達攝 106年10月11日
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