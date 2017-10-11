林子偉返台記者會（2）中央社 (2017-10-11 16:50)
效力於美國職棒大聯盟紅襪隊的台灣棒球好手林子偉（圖）日前返台，11日在台北出席記者會，分享今年在美國職棒的驚奇之旅。中央社記者孫仲達攝 106年10月11日
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