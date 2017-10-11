（中央社記者黃巧雯台北11日電）旅美棒球好手林子偉今年6月首次升上大聯盟，談及第一次站在打擊區心情，林子偉今天表示，當時手腳都在發抖，從來沒有這麼緊張過。



旅美棒球好手林子偉效力於美國職棒波士頓紅襪隊，在小聯盟苦熬5年，今年6月從2A直升大聯盟，成為第13位登上大聯盟殿堂的台灣球員，林子偉今天在返台記者會中，分享升上大聯盟的心情。



回想起當初被教練通知升上大聯盟，林子偉表示，當時回到家裡，突然總教練打電話恭喜他升上大聯盟，當下傻眼，他反問總教練：「是跟我開玩笑嗎？」



接獲升上大聯盟訊息的當晚，林子偉坦言，既開心又緊張，整晚都無法好好休息，一想到電視會轉播大聯盟的比賽，就令他很緊張。



值得注意的是，林子偉今年6月27日在大聯盟生涯首次打擊就敲出安打，不過林子偉透露，第一次站上大聯盟打擊區，手腳都在發抖，是從以前到現在最緊張的一次。



林子偉在大聯盟期間也曾對決日籍投手達比修有及田中將大，林子偉不諱言，「其實有壓力，跟第一次上大聯盟打擊一樣，蠻緊張的，心裡就想說，反正他也不了解我，我也不了解他，反正進到好球帶就打，碰碰運氣。」



在小聯盟磨練多年的林子偉，從最初設定3至5年升上大聯盟，在小聯盟1A待了第2、3年後，也改變心境，林子偉說：「覺得不要設定幾年上大聯盟，就把眼前工作做好」。



今年明星賽過後，林子偉的背號由原本的73號，換成了波士頓紅襪傳奇游擊手賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）曾穿過的5號，顯示球隊對他的重視，林子偉坦言，他就像先前接獲升上大聯盟訊息一樣又傻住，反問真的假的。



林子偉在美國打球之餘也喜歡釣魚，林子偉認為，釣魚就像是在練習耐心，以及享受那種釣起來的快感。



「釣魚時看不見水裡的東西」，林子偉表示，會很期待是大魚還是小魚。



用釣魚來磨練自己耐心的林子偉說，就像打擊時跟投手比耐心，投手丟了一顆好球後，後面不一定是好球，但就是跟他比耐心，這也讓他上場打擊時總是能耗掉投手許多用球數。1061011