為動物發聲！2017臺北世界動物日大安森林公園好熱鬧大成報 (2017-10-11 15:17)
臺北市長柯文哲致詞時特別引用非洲之父史懷哲的名言：「當悲憫之心能夠不只針對人類，而能擴大涵蓋一切萬物生命時，才能顯現人類最深邃的光輝」，因此10月4日的「世界動物日」更顯重要。「世界動物日」目前共有85個國家參加，臺北市去(105)年在四四南村舉辦了第一屆活動，今年是第二屆，看到今年的規模比去年更盛大，主要是參與的單位變多，非常感謝大家能共襄盛舉。
『社團法人中華亞洲環境生態護育交流協會』默默在台灣耕耘十多年，與公家單位長期合作推動生命教育，增加國人對生命的友善及重視，串聯全國與國際間友善機構齊心努力，為大自然生態創造和諧共生共榮的關係。
世界動物日活動開頭影片https://youtu.be/4QMIvOCK5ew活動花絮介紹：https://www.peopo.org/news/347979活動官方網站：http://neolite77.wixsite.com/wad2017。
圖說：北市在大安森林公園舉辦第二屆世界動物日活動的公益活動（照片提供：亞護會及共同主辦單位提供）。
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