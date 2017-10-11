（台北訊）每年的10月4日是世界動物日，今年在亞洲環境生態護育交流協會、臺北市政府公園處、大安森林公園之友基金會、林業試驗所、美國加州動保團體共同促成下，在大安森林公園舉辦北市的第二屆世界動物日活動，這是場結合產官學、企業社會責任與公民力量所共同舉辦的公益活動，我們邀請了數十個NGO組織向親子們訴說世界動物日的真諦是：「保護全部的動物與動物居住的棲地。生態與棲地對於我們下一代的未來，兩者都非常重要」。臺北市長柯文哲應邀出席；表示市府一定會繼續努力改善動物的權利。臺北市長柯文哲致詞時特別引用非洲之父史懷哲的名言：「當悲憫之心能夠不只針對人類，而能擴大涵蓋一切萬物生命時，才能顯現人類最深邃的光輝」，因此10月4日的「世界動物日」更顯重要。「世界動物日」目前共有85個國家參加，臺北市去(105)年在四四南村舉辦了第一屆活動，今年是第二屆，看到今年的規模比去年更盛大，主要是參與的單位變多，非常感謝大家能共襄盛舉。『社團法人中華亞洲環境生態護育交流協會』默默在台灣耕耘十多年，與公家單位長期合作推動生命教育，增加國人對生命的友善及重視，串聯全國與國際間友善機構齊心努力，為大自然生態創造和諧共生共榮的關係。世界動物日活動開頭影片https://youtu.be/4QMIvOCK5ew活動花絮介紹：https://www.peopo.org/news/347979活動官方網站：http://neolite77.wixsite.com/wad2017。圖說：北市在大安森林公園舉辦第二屆世界動物日活動的公益活動（照片提供：亞護會及共同主辦單位提供）。