MLB／新球季展望 林子偉要站穩25人名單NOWnews今日新聞 (2017-10-11 16:07)
美國職棒紅襪隊台灣好手林子偉，今天出席記者會，暢談旅美的心路歷程，他表示，現在的目標已經不是上大聯盟，而是站穩25人名單。
林子偉剛旅美時，希望自己能在3到5年內升上大聯盟，但過了幾個的球季後，他決定要把眼前的工作做好就好，不要設定年限。
回想第一次升上大聯盟的情況，林子偉表示，當時已經回到家了，突然接到一通總教練打的電話，和他說恭喜，得知上到聯盟時，當下傻眼，晚上沒辦法休息，在想像大聯盟是麼情況。
林子偉上大聯盟並非天天出賽，他表示，在場邊待命時，就是多看、多學，如果有機會上場就多把握，在打擊各方面都還要加強。
對於明年球季的展望，林子偉表示，現在已經不是上大聯盟，而是要搶開季25人名單，希望到球季結束都在大聯盟。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
TV 鞋墊．防滑鞋墊．MILD 鞋墊．snug 鞋墊貼．透明鞋墊．BESO 鞋墊．adidas 鞋墊．透氣鞋墊．鞋墊．snug 鞋墊．矯正鞋墊．Spirit 鞋墊．a f 鞋墊．奈米鞋墊．支撐鞋墊．UdiLife 鞋墊．吸震鞋墊．Saphir 鞋墊．乳膠 鞋墊．MIZUNO 鞋墊．AARON 鞋墊．鞋墊貼．氣墊鞋墊．舒壓鞋墊．Eva 鞋墊．COSMED 鞋墊．NEW Balance 鞋墊．Green 鞋墊．lotto 鞋墊．顆粒鞋墊
- 【Alesai 艾尼希亞鑽石】0.50克拉 鑽戒(Ariel系列 ARF17-50
- G.Ms. MIT系列-牛皮雕花穿繩皮帶釦小坡跟短靴-黑色
- Nike Air Jordan 12代 Retro 女鞋
- SKECHERS (女) 跑步系列 GORun Forza - 14186NVTL
- 【AGNES 艾格妮絲】比非乳膠厚皮沙發三人座(三色可選)
- 【甜蜜約定2sweet-NC808】純金鎖骨細鍊-約重0.75錢(純金鎖
- 【光彩珠寶】GIA0.5克拉 E VS2 18K金鑽戒(紅寶石戀曲VI)
- TID Watches No.1 White -TID-W200-36-TW/36mm
- 【See By Chloe】經典LOGO塗鴉淡系色彩造型帆布束口手提袋(
- 【AGNES 艾格妮絲】威爾森乳膠皮L型皮沙發(三色可選)三人座
切爾西又遭重擊！最強天王傷了 恐無緣戰曼聯【北京新浪網】
再進化!科爾曝庫里進入絕對巔峰 比MVP季還強?【北京新浪網】
沃神曝禪師任職期間離譜事 他一手搞垮尼克斯?【北京新浪網】
1.7億！盧卡庫喂不飽曼聯 PK皇馬搶奪英超金靴【北京新浪網】
好防?勇士嘲諷激出滿怒威少 可憐掘金成替死鬼【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》