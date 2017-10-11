▲林子偉。（圖／張育嘉攝）

美國職棒紅襪隊台灣好手林子偉，今天出席記者會，暢談旅美的心路歷程，他表示，現在的目標已經不是上大聯盟，而是站穩25人名單。

林子偉剛旅美時，希望自己能在3到5年內升上大聯盟，但過了幾個的球季後，他決定要把眼前的工作做好就好，不要設定年限。

回想第一次升上大聯盟的情況，林子偉表示，當時已經回到家了，突然接到一通總教練打的電話，和他說恭喜，得知上到聯盟時，當下傻眼，晚上沒辦法休息，在想像大聯盟是麼情況。

林子偉上大聯盟並非天天出賽，他表示，在場邊待命時，就是多看、多學，如果有機會上場就多把握，在打擊各方面都還要加強。

對於明年球季的展望，林子偉表示，現在已經不是上大聯盟，而是要搶開季25人名單，希望到球季結束都在大聯盟。